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春節尾聲探訪身障朋友 陳其邁指將增闢據點提升服務

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市長陳其邁利用春節尾聲走訪鹽埕區社福中心，向長輩及身障朋友賀節，也表示會運用公有地點或閒置場所多闢設照顧據點。記者王昭月／攝影
高市長陳其邁利用春節尾聲走訪鹽埕區社福中心，向長輩及身障朋友賀節，也表示會運用公有地點或閒置場所多闢設照顧據點。記者王昭月／攝影

高雄市有14萬身心障礙市民，服務需求比其他縣市多，市長陳其邁今早走訪鹽埕區社福中心，指未來希望也能整合公有地點或閒置空間，讓身障關懷據點服務的質量都能全面提升。

趁春節尾聲，陳其邁今早由社會局副局長葉欣雅、鹽埕區主任秘書張茂發等人陪同走訪鹽埕區社服中心，他帶著高雄今年最萌小兔提燈「雄meet兔」與象徵一元復始的小紅包前往祝福身障、早療孩童、社區長輩們及據點工作人員。

正在進行體適能的身障朋友見到他來，大聲高喊「市長好」，還邀他一起丟球、套呼啦圈。大家領到能變裝的小兔提燈新奇不已，紛說「好可愛的小兔子呀」。不少身障朋友當場組裝，感受到元宵氣氛，同時訓練手部精細動作。

陳其邁說，高雄老年化或身心障礙朋友的需求越來越多，據統計身障市民約14萬人。近年身障關懷據點相關的作業設施，高市增加的數量都是全國第一，據天下雜誌調查，社福力在六都排名第一。不過仍希望持續整合一些公有地點或閒置空間，在軟硬體上全面提升服務量能。

社會局表示，高市積極布建社福據點，共109處提供多元化、普及的社區式服務，其中身心障礙者社區作業設施有42處，布點數居全國之冠，主要提供身障者生活照顧、自理能力訓練、健康體能、才藝休閒等課程及活動，另有11處兒童早療據點，早期評估幼兒發展情形及早介入提供療育服務。全市至今亦有504處社區照顧關懷據點及259處巷弄長照站，提供失能長輩安全照顧、獨居長輩關懷等服務，讓長輩能在地安老。

春節尾聲，陳其邁走訪鹽埕區社福中心，與身障朋友相見歡。記者王昭月／攝影
春節尾聲，陳其邁走訪鹽埕區社福中心，與身障朋友相見歡。記者王昭月／攝影

身障者 陳其邁 天下雜誌

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