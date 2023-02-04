春節尾聲探訪身障朋友 陳其邁指將增闢據點提升服務

高雄市有14萬身心障礙市民，服務需求比其他縣市多，市長陳其邁今早走訪鹽埕區社福中心，指未來希望也能整合公有地點或閒置空間，讓身障關懷據點服務的質量都能全面提升。

趁春節尾聲，陳其邁今早由社會局副局長葉欣雅、鹽埕區主任秘書張茂發等人陪同走訪鹽埕區社服中心，他帶著高雄今年最萌小兔提燈「雄meet兔」與象徵一元復始的小紅包前往祝福身障、早療孩童、社區長輩們及據點工作人員。

正在進行體適能的身障朋友見到他來，大聲高喊「市長好」，還邀他一起丟球、套呼啦圈。大家領到能變裝的小兔提燈新奇不已，紛說「好可愛的小兔子呀」。不少身障朋友當場組裝，感受到元宵氣氛，同時訓練手部精細動作。

陳其邁說，高雄老年化或身心障礙朋友的需求越來越多，據統計身障市民約14萬人。近年身障關懷據點相關的作業設施，高市增加的數量都是全國第一，據天下雜誌調查，社福力在六都排名第一。不過仍希望持續整合一些公有地點或閒置空間，在軟硬體上全面提升服務量能。