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影／核三廠電塔被控破壞風水？鎮南宮求睦鄰補助遭拒 恆春鎮長力挺

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春鎮鎮南宮，座落日治時期列入「恆春八景」的赤牛嶺上，近年人氣衰退，廟方認為是台電架設廟前兩側的輸配電塔、破壞環境景觀（ 風水）惹禍。記者潘欣中／攝影
屏東縣恆春鎮鎮南宮，座落日治時期列入「恆春八景」的赤牛嶺上，近年人氣衰退，廟方認為是台電架設廟前兩側的輸配電塔、破壞環境景觀（ 風水）惹禍。記者潘欣中／攝影

主祀關聖帝君的屏東縣恆春鎮鎮南宮，座落日治時期列入「恆春八景」的赤牛嶺上，近年人氣衰退，廟方認為是台電架設廟前兩側的輸配電塔、破壞環境景觀（ 風水）造成；昨天關公得道升天日，廟方舉辦傳承百餘年吃平安活動，同時張掛抗議布條，到場聲援的恆春鎮長尤史經說，廟方向核三廠申請補助闢建公益性質風景區被拒，可由鎮公所出面辦理，盼讓赤牛嶺重現風華。

恆春鎮南宮周邊月前貼出「核三廠是罪魁禍首」的抗議標語，管理委員會主委黃青田和顧問吳金福說，廟方發動張貼是要告訴鄉親，台電43年前架設的高壓輸配電塔，除了輻射線危害健康，更是破壞恆春風水寶地和環境景觀的元凶，鎮南宮前左右兩側架設的大型電塔，有如2把利刃插在龍脈上，橫越廟前天際線的電線，也有如「天羅地網」，怎會不沒落。

「要求拆除輸配電塔不可能，核三廠可用睦鄰回饋金補助闢建公益性質的宗教風景區，共創多贏！」吳金福說， 環境景觀被電塔破壞後，從香火鼎盛的熱門景點變得稀稀落落，為重現昔日榮景，廟方規畫打造宗教風景區，經費1.3億，廟方出地，基於電塔破壞環境景觀事實和敦親睦鄰好傳統，請廠方補助，讓更多遊客來遊憩賞景和上香，廠方卻一再敷衍，廟方會拉高抗議動作。

恆春鎮長尤史經說，核三廠睦鄰金回饋周邊恆春半島4鄉鎮，主要是撥付公部門統籌運用，地方信仰中心鎮南宮近年人氣衰退，優美的環境景觀被巨型電塔破壞，是既有事實，廟方向核三廠提出公益性質的風景區補助計畫，合情合理，因是民間團體，廠方無法同意，就由鎮公所出面代提申請計畫和執行，讓曾是「恆春八景」之一的赤牛嶺重現風華。

核三廠說，台電依發電度數回饋周邊恆春半島4鄉鎮和縣府每年近2億，主要由公部門統籌運用，另專案補助計畫用在地方公益性活動，每件數萬元，廟宇為民間私有，不符補助規定，更不用說申請補助金額上億，台電回饋金補助辦法依據電業法制定，由回饋金審查委員會核定，若廟宇贈予鎮公所或成為立案古蹟，可配合鎮公所經營管理給予適當補助。

昨天關公得道升天日，屏東縣恆春鎮鎮南宮舉辦傳承百餘年吃平安活動，同時張掛抗議布條，到場聲援的恆春鎮尤史經說，廟方向核三廠申請補助闢建公益性質風景區被拒，可由鎮公所出面辦理，盼讓赤牛嶺重現風華。記者潘欣中／攝影
昨天關公得道升天日，屏東縣恆春鎮鎮南宮舉辦傳承百餘年吃平安活動，同時張掛抗議布條，到場聲援的恆春鎮尤史經說，廟方向核三廠申請補助闢建公益性質風景區被拒，可由鎮公所出面辦理，盼讓赤牛嶺重現風華。記者潘欣中／攝影
昨天關公得道升天日，屏東縣恆春鎮鎮南宮舉辦傳承百餘年吃平安活動，同時張掛抗議台電電塔破壞環境景觀布條。記者潘欣中／攝影
昨天關公得道升天日，屏東縣恆春鎮鎮南宮舉辦傳承百餘年吃平安活動，同時張掛抗議台電電塔破壞環境景觀布條。記者潘欣中／攝影
昨天關公得道升天日，屏東縣恆春鎮鎮南宮舉辦傳承百餘年吃平安活動，同時張掛抗議台電電塔破壞環境景觀布條。記者潘欣中／攝影
昨天關公得道升天日，屏東縣恆春鎮鎮南宮舉辦傳承百餘年吃平安活動，同時張掛抗議台電電塔破壞環境景觀布條。記者潘欣中／攝影

恆春 核三廠 台電

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