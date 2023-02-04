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高雄輕軌排水箱涵施工 大順路新增三處路口禁止通行
高雄二階輕軌大順路段持續施工，將新增富民路、鼎山街及寶興路口三處路口禁止通行，預計封閉一個半月。高市捷運局指出，配合地下排水箱涵改建工程，後天（2月6日）起封閉大順路與富民路、鼎山街交會路口，2月8日起封閉大順二路與寶興路口，請市民配合改道，減速慢行。
輕軌二階工程預計施工至今年年底，屆時達成輕軌成圓目標。捷運局解釋，6日起封閉富民路與大順一路、大順二路與鼎山街南北向路口，2月6日起封閉至3月23日；8日起封閉大順二路與寶興路東西向路口，2月8日起封閉至3月15日。三路口將進行大順路與鼎山街路口地下排水箱涵改建施工。
捷運局表示，施工期間請市民提早改道，行經施工區的車輛時速限制為30公里，如有疑問可詢問市府捷運工程局工務管理科（07）336-8333#3823、3831；PCM（含監造）單位：台灣世曦工程顧問公司（07）621-6753；統包商：中國鋼鐵公司（07）791-9876。
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