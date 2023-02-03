義守大學校友總會理監事交接 新任總會長張世昌上任
義守大學校友總會今天舉行第11屆理監事交接就職典禮暨春酒晚會，新任總會長由漢神建設總經理張世昌接任，在眾人祝福聲中及各界貴賓見證下就職，宣示將增進校友間的情誼，吸引更多學弟妹畢業後加入校友總會這個大家庭，也提供更多優質就業機會給畢業的校友。
義守大學校校友會在南台灣擁有五萬校友，各行各業都有義大菁英，新任會長張世昌表示，第11屆義守大學校友總會工作目標將繼續延續並加強，包括促進校友的聯誼互動及企業參訪學習、協助學校各系所舉辦的學術活動、加強補助在校生急難救助金及清寒獎助學金，加強學校跟校友總會的連結，讓校友總會成為學校跟校友間的溝通橋樑，透過活動辦理、講座安排、會員聯誼等方式活絡校友總會，增進校友間的情誼，吸引更多學弟、學妹畢業後選擇加入校友總會這個大家庭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言