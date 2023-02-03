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義守大學校友總會理監事交接 新任總會長張世昌上任

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
義大校長陳振遠（中）監交，卸任總會長邱明正（左）交棒新任總會長張世昌 （右）。圖／義守大學校友總會提供
義大校長陳振遠（中）監交，卸任總會長邱明正（左）交棒新任總會長張世昌 （右）。圖／義守大學校友總會提供

義守大學校友總會今天舉行第11屆理監事交接就職典禮暨春酒晚會，新任總會長由漢神建設總經理張世昌接任，在眾人祝福聲中及各界貴賓見證下就職，宣示將增進校友間的情誼，吸引更多學弟妹畢業後加入校友總會這個大家庭，也提供更多優質就業機會給畢業的校友。

義守大學校校友會在南台灣擁有五萬校友，各行各業都有義大菁英，新任會長張世昌表示，第11屆義守大學校友總會工作目標將繼續延續並加強，包括促進校友的聯誼互動及企業參訪學習、協助學校各系所舉辦的學術活動、加強補助在校生急難救助金及清寒獎助學金，加強學校跟校友總會的連結，讓校友總會成為學校跟校友間的溝通橋樑，透過活動辦理、講座安排、會員聯誼等方式活絡校友總會，增進校友間的情誼，吸引更多學弟、學妹畢業後選擇加入校友總會這個大家庭。

義守大學 聯誼 菁英

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