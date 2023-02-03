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金門馬即將封橋開跑 縣府履勘緊盯盼零缺失迎賓

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府今天召集各相關協力單位至活動會場及賽道進行會勘，盼零缺失迎賓。圖／縣府提供
金門縣府今天召集各相關協力單位至活動會場及賽道進行會勘，盼零缺失迎賓。圖／縣府提供

第16屆金門馬拉松即將於11日至12日登場，縣府今天召集各相關協力單位至活動會場及賽道進行會勘，今年是金門大橋繼去年10月底通橋後，首次封橋舉辦馬拉松，報名也比平日踴躍，一報名就秒殺，不得已再增加2千名，同樣迅速額滿。

今天的會勘由參議陳金增主持，出席人員有教育處處長黃雅芬、副處長洪蘋萱、中華民國路跑協會副秘書九曾姿燕及協力單位代表等計40餘人與會。

陳金增表示，金門馬拉松活動為地區最大運動盛事，活動即將於下週六、日舉行，為求完善，針對缺失之處加以改進，爰辦理本次會勘，也請各協力單位如有尚待協助之處，踴躍提出意見，讓活動可更臻圓滿。

縣府教育處指出，本次金門馬拉活動首次結合金門大橋，跑向烈嶼鄉，為提供跑者舒適且安全的路跑環境，金門大橋將於12日上午7時起至10時30分止全線禁止車輛通行，請有用路需求的縣民即早出發或改搭乘大小金門交通船。另因活動會場位於金城鎮市區，停車位有限，縣府亦鼓勵參加路跑活動之民眾踴躍運用相關接駁車輛，接駁資訊可參照金門縣政府公告訊息（網址：https://www.kinmen.gov.tw/News_Content.aspx?n=1BC6B0D9638A6EE2&sms=A2C62D68901B977C&s=97204F7390B273A7）。

教育處指出，今年的金門馬拉松競賽組報名人數，其中，全程馬拉松組計1911人，半程馬拉松組2789人，路跑組（10.85K）有3300人，總計8000人。以國籍分析，台灣有7958人，日本7人，馬來西亞6人，香港7人，中國有6人，美國5人、肯亞5人、越南2人、馬拉威1人、韓國1人、德國1人、委內瑞拉1人。

第16屆金門馬拉松即將於11日至12日登場，縣府今天召集各相關協力單位至活動會場及賽道進行會勘。圖／縣府提供
第16屆金門馬拉松即將於11日至12日登場，縣府今天召集各相關協力單位至活動會場及賽道進行會勘。圖／縣府提供
第16屆金門馬拉松即將於11日至12日登場，縣府今天召集各相關協力單位至活動會場及賽道進行會勘。圖／縣府提供
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馬拉松 金門大橋 路跑

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