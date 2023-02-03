視察柏村國小 金門縣長陳福海籲改建校舍要提早規畫
創校超過一甲子的柏村國小是金門縣知名的「將軍學校」，該校近年來隨著外地人口的移入與校方辦學獲得肯定，金門縣長陳福海今日前往柏村國小關心行政大樓興建進度及校務現況，陳福海表示，大樓興建過程中的安全與改建後和舊有校舍的功能整合要提早規畫，有關校方反應的校地擴充問題也請教育處列管協處。
陳福海今天前往柏村國小，並在校長許雪芳、校方人員陪同下了解學校現況，陳福海肯定許雪芳與校務團隊近年來的辦學成果體現在學生人數的增加。
陳福海表示，學生人數逐年成長，上課環境與老師的教學場域也成為縣府重視的課題，期許校方能透過寒暑假來體檢盤整校務資源，對於正在進行中的校門口改建工程、行政大樓改建兩項工程，陳福海希望校方對於工程進度的掌握以及工程安全的周延要特別重視。
由於料羅社區周邊新建住宅近年來日益增加，年前一間超商也進駐柏村國小旁社區開業，整體新興社區範疇逐漸發展成型，許雪芳說，近年來學生人數逐漸成長，目前校園面臨教學場域空間吃緊的問題，因此需要縣府協助盤整校園旁的公有地，希望未來有機會納入學校整體發展之用。
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