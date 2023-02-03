影／許富凱變身「大玩樂家」 跨界演繹洪一峰金曲

金曲歌王許富凱2023年全新挑戰，在衛武營國家藝術文化中心邀約下擔綱「大玩樂家」2演出主角，明、後兩天將結合交響樂團跨界演繹已故寶島歌王洪一峰「寶島曼波」等經典歌曲，許富凱指從小到大聆聽洪一峰大師的歌曲，這次經由交響樂編曲，每首歌都像全新歌曲，他自己也超興奮且期待。

衛武營國家藝術文化中心新春強大玩樂家2「洪一峰×簡文彬×許富凱跨樂衛武營音樂會」，4、5兩日在衛武營歌劇院登場，許富凱將挑戰洪一峰及葉俊麟兩位大 師作品，含安可曲共13 首精選歌曲均以古典樂改編，將由衛武營藝術總監簡文彬指揮長榮交響樂園、世紀合唱團，音樂家呂聖斐彈奏大鍵琴共同演出。

這場跨界音樂會同時邀請洪一峰次子，知名音樂製作人洪敬堯擔綱音樂總監，洪敬堯說，自己在流行音樂界雖然身經百戰，參與正統古典音樂編制是頭一遭，出任音樂總監實在不敢當，自己是抱著朝聖的心情學習。

洪說，家族有替父親成立文化基金會，一直在找尋各種合作機會的可能性，這次與純古典交響樂合作，編曲上作很多奇特詮釋，歌曲風貌及視角都變大，身為洪一峰的後代，他很高興也很榮幸替父親的歌曲找到跨界的結合機會，可以一直傳唱下去。

許富凱曲風百變，與交響樂合作是處女作，他自認頗有壓力，但已做好準備，希望大家明、後兩天都能到衛武營來欣賞「大玩樂家」2。許富凱說，他從小到大不管商演或自行練唱，都會唱「洪老師」的歌，幾乎每一首都愛，洪老師偏演歌曲風，但這次經由交響樂全新編曲， 每首唱起來都像新歌一樣，煥然一新，既興奮又期待。

「就是一念之間，想到洪一峰老師的歌，就想到找許富凱」，簡文彬說，作為國家級場館的經營者，最怕的是一些經典歌曲沒入歷史，這些經典歌曲既能流傳至今都還是經典，他們就有責任讓它繼續傳唱下去，讓未來的世代可以聽到，「大玩樂家」是種結合古典樂器的表演型態，幾乎就像歌劇一樣，這次選挑洪一峰大師12首歌曲，將分三大主軸演繹，完整呈現箇中精髓。第13首神祕的安可曲，絕對值得期待。

此次擔綱彈奏大鍵琴的音樂家呂聖斐表示，這次音樂會以交響樂方式演繹，編曲豐富，是很棒的嘗試，加上許富凱在詮釋別人的歌曲向來有自己的一套，他自己也很期待這次的演出。