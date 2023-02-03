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疫情陸續解封 澎湖111年觀光人數創新高

中央社／ 澎湖縣3日電

澎湖縣政府統計111年澎湖觀光人數創新高，突破百萬大關，來到114萬3816人，相比110年增加52萬多人，今年疫情陸續解封，期可望再攀高峰。

澎湖縣政府旅遊處指出，澎湖111年觀光人數為114萬3816人，創近2年疫情以來新高。縣政府旅遊處表示，澎湖110年澎湖觀光人數，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，全年只有61萬8013人，是近年來的新低記錄，去年則翻轉來到114萬3816人新高，也比109年114萬2920人，還多了近800人，在疫情下非常不容易。

旅遊處表示，去年除1至4月比110年同期減少5萬5780人外，5至12月累計增加58萬1583人，其中5月至9月的花火節與暑假等旅遊旺季，就比110年同期增加53萬7735人。

今年疫情陸續解封，觀光局澎管處推出「四季澎湖灣、精彩一籮筐」旅遊活動，包含春之賞鷗季、夏之石滬季、秋之奇岩季及冬之訪古季等多元遊程， 其中冬之訪古季25日率先登場，國際海上花火節今年更結合迪土尼100週年慶典活動，將在4月20日引爆，預計都將吸引民眾前來，帶動觀光人潮。

澎湖縣 疫情 花火節

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