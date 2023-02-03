恆基送偏鄉弱勢孤老羽絨被 阿伯感動：半夜不會冷醒了

寒流近日一波波來襲，連四季如春的屏東恆春半島也感受到它的威力，屏東縣恆春基督教醫院長期關懷偏鄉獨居長者，社工最近家訪時發現，部分經濟弱勢的孤老，有的被子用了數十年，破舊也捨不得換，有的甚至沒有暖被，氣溫急降時，就拿出舊衣服當被子；恆基日前在網路發起暖被募集愛心活動，一天就達標，昨天將輕量且保暖性佳的羽絨被分送獨老手上，有獨老感動說，半夜不會再被冷醒了。

恆基社工表示，恆春半島冬季不像中北部的濕冷不適，厚被子平常少用到，即使冬天亦然，一床好的暖被至少千元，經濟弱勢的獨老，有的被子用了數十年也捨不得換，有的當氣溫急降時，就拿出較厚的舊衣服當被子禦寒，半夜常被冷醒、睡不好，尤其是山中和海邊的獨老，讓人不捨，恆基在網路發起「愛心趕凍─溫暖一被子」愛心募集暖被活動，民眾紛紛伸出愛的援手，不到一天就募得。

募得愛心款項後，恆基與在地飯店、寢具業者合作，在顏色和材質上特別針對長者的需要和舒適度來選擇，挑選量輕、保暖性強的羽絨被，昨天陸續發給恆春半島山區和海邊的獨居長者。住滿州鄉九棚村的7旬阿榮伯，抱著暖被對社工說，寒流來時，過去就拿舊衣服當棉被取暖，再冷一點，就多蓋幾件，現在有了這條暖被，不再怕夜晚冷到難以入睡了。