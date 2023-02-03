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高雄市區停車難 議員要求善用停管基金闢建停車場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄鳳山中崙社區停車位不足，曾發生住民寒風中漏夜排隊登記社區地下停車場情況。記者徐白櫻／攝影
高雄鳳山中崙社區停車位不足，曾發生住民寒風中漏夜排隊登記社區地下停車場情況。記者徐白櫻／攝影

高雄市設籍汽車數量79萬輛，鬧區不少地方停車一位難尋。議員要求市府善用停管基金，增設地下或立體停車場。交通局表示，停車場成本高，每年均開闢停車場，公民營汽車停車格一年供給量約超過1萬個，只要有土地就會努力。

高市議會審查112年度歲入預算，今天審查營業盈餘及事業收入。針對停管基金部分，議員陳麗娜表示，很多地方停車空間不足，基金收入每年都繳回市庫3至4億元，若可以全部用來開發停車場，一年約可以闢建一座，反對盈餘入庫。

議員張博洋說，三民區停車空間不足，盼交通局努力。議員李順進說，去年市府在小港地區大量解編公共設施保留地，連帶失去不少停車場用地，市民都找不到停車空間了，土地還被解編為商業區，市府辦重劃時應該要先有了解地方需求，否則民眾找不到地方停車空間很困擾。

鳳山中崙社區停車空間不足受市民詬病。議員林智鴻指出，中崙社區約5千戶，扣除地下及周邊停車格，短少3千格，不利未來發展產業園區與大林蒲遷村 ，需要蓋一座綜合多功能性停車場；支持把基金盈餘放入市庫，以利市政整體建設或爭取中央補助。

高雄市每年均闢建停車場，立體或地下的成本約6至7億，地面停車場2至3億，開發成本高。交通局長張淑娟表示，高雄市公私營汽車停車格是多於汽車登記數量，但為精準掌握供給與需求的差距，今年將做停車供需調查，透過可行性研究尋求解決方案。

另有議員關心高雄市的智慧收費停車格的建置進度，張淑娟指出，繼澄清湖、衛武營及高軟等地後，近日發包北區施工，左營、楠梓等地將規畫2千格，4年內達到1萬格

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