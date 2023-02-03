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屏東育兒禮包只剩154份 最快2月中旬送完

中央社／ 屏東縣3日電

屏東縣推出限量3000份的新生兒祝賀禮，因附有防濕尿布墊片、減壓護肩墊等貼心配件，相當搶手，僅剩154份，縣府估計將於2月中旬贈送完畢。

屏東縣政府發布新聞稿指出，育兒包考量嬰兒外出要攜帶的物品相當多，大容量且方便拿取物品的包款是設計的重點，且附有斜背帶、減壓護肩墊及防濕尿布墊貼心配件，在材質及顏色方面，選用耐髒、防水及灰藍色的中性風格配色，時尚與實用兼具。限量推出3000份。

縣府提及，自民國111年5月1日起，在屏東縣各戶政事務所辦理出生登記且父母一方設籍在屏東縣者，就贈送1份限量育兒禮物祝賀新生兒的到來。

民政處指出，統計至今年1月31日止，限量3000份育兒包，目前僅餘154份，最快將於2月中旬就會送完。

另外，縣府也跨局處整合印製「育兒手冊」，提供屏東縣各項友善育兒政策資訊，例如產後衛教諮詢、腸胃炎病毒介紹、育兒津貼、托育費用補助、托育服務資源、到宅母嬰照護月嫂服務等。

屏東縣政府 新生兒 托育

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