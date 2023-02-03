金門元宵燈節今晚登場 璀璨跳動後浦街區給你好看

2023金門元宵燈節將從今（3）日起至2月12日回歸後浦小鎮舉辦，燈會融入街角藝術裝置，讓民眾夜間漫遊後浦小鎮的同時，還可感受傳統花燈與繽紛LED燈交織成的幻彩視覺饗宴，讓鄉親看到後浦越夜越美麗。

文化局表示，自去年底聖誕節開始，文化局就陸續在金城城區布置燈光藝術，引領節慶氛圍。今年為兔年，新的一年希望大家都能大展鴻「兔」，因此以高達7公尺的熱氣球作為主燈，球體燈片是特別向民眾徵件而來的金門美景照片，寓意著帶領民眾起飛航向新旅程，乘風追逐的同時又能飽覽金門美景!

除了主燈外，在總兵署還可欣賞由國寶級燈藝師陳祖榮老師所製作的「麒麟獻瑞」傳統花燈，及「幸福起點」的可愛玉兔群，另外浯江書院內更有繽紛多彩的「乞龜」燈組，以及參與花燈研習的學生們精心作品「瑞兔呈祥」組合，此外還有民權路安全島上魔幻的「吉兔迎新春」、西門外武廟科幻「祈願樹」，南門白鷺鷥翩翩的「吉光耀動」以及東門代天府「粉樂園」、金門商會的「福祿/鹿壽」、邱良功古厝前的「南瓜馬車」，以精彩燈組串連著後浦街道。

此外，文化局也規劃一系列活動邀請民眾共度熱鬧又充滿藝文氣息的元宵燈節。2月4日、2月5日17時至21時在總兵署旁舉辦元宵親子創意市集，召集20攤金門在地特色美食及文創商品，更有不間斷的小丑魔術親子互動秀。2月5日元宵節晚上18時20分起，將在總兵署前廣場發送青春活力、閃亮兔耳朵髮箍，數量有限，送完為止。

元宵節的點燈儀式訂在19時舉行，屆時有熱鬧滾滾的醒獅表演、精采絕倫的炫光舞以及活力四射的Candy Girls熱歌勁舞，更有闔家同歡的猜燈謎活動，歡迎大家一起來鬧元宵!