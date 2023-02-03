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屏東縣新生兒祝賀禮限量育兒包 預計2中旬將全數贈完

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府去年5月推出限量新生兒祝賀禮包，3千份預計今年2月中旬全數贈完。圖／屏東縣府提供
屏東縣府去年5月推出限量新生兒祝賀禮包，3千份預計今年2月中旬全數贈完。圖／屏東縣府提供

屏東縣府去年推出新生兒祝賀禮大獲好評，限量三千份育兒包包，全縣僅剩下150多份，即將在2月中旬贈送完畢，數量有限送完為止。民政處表示，後續不會加碼，會再研議是否推其他新生兒祝賀禮。

去年2022年5月1日起，在屏東縣各戶政事務所辦理出生登記且父母一方設籍在屏東縣，即贈送一份限量育兒禮物祝賀新生兒的到來，包含育兒包及育兒手冊等。  

民政處指出，「育兒包」考量嬰兒時期外出攜帶物品多，大容量且方便拿取物品的包款是設計重點，且有斜背帶、減壓護肩墊及防濕尿布墊等貼心配件。材質及顏色方面，選用耐髒、防水及灰藍色的中性風格配色，時尚與實用兼具。

縣府跨局處整合印製「育兒手冊」，提供屏東縣各項友善育兒政策資訊，例如：產後衛教諮詢、腸胃炎病毒介紹、育兒津貼、托育費用補助、托育服務資源、到宅母嬰照護月嫂服務、育嬰相關權益、育兒租金、住宅補貼、寶寶閱讀起步走，各年齡層好書推薦及全台第一間原住民族圖書館等多項服務資源管道。

  民政處表示，專為屏東縣爸媽設計的育兒包，裝載縣府祝福，請符合資格欲領取本項好禮的爸爸媽媽們，盡快至戶政事務所申辦出生登記。

屏東縣府去年5月推出限量新生兒祝賀禮包，三千份預計今年2月中旬將全數贈完。圖／屏東縣府提供
屏東縣府去年5月推出限量新生兒祝賀禮包，三千份預計今年2月中旬將全數贈完。圖／屏東縣府提供

屏東縣 新生兒 托育

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