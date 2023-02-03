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恆春半島東西向交通升級 屏200縣道拓寬定228連假通車

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏200縣道是恆春半島東西向交通動脈，第2階段出火至滿州消防分隊7.7公里路段拓寬，工程已進入收尾階段，定228連假完工通車。記者潘欣中／攝影
屏200縣道是恆春半島東西向交通動脈，第2階段出火至滿州消防分隊7.7公里路段拓寬，工程已進入收尾階段，定228連假完工通車。記者潘欣中／攝影

屏東恆春半島是南台灣旅遊勝地，200縣道是銜接恆春鎮和滿州鄉的東西向交通動脈，原路幅多窄小，常有汽機車爭道發生車禍意外，縣府4年多前斥資近6億元由8公尺拓寬為15公尺，第1階段恆春東門橋至出火風景區3.1公里2年前先行通車，2階段出火至滿州消防分隊7.7公里路段，用路人熬過交通黑暗期後，工程已進入收尾階段，定228連假完工通車。

長10.83公里的200縣道拓寬工程，縣府耗時4年多完成，設一快一慢車道，居民長期忍受施工帶來的交通不便，一直是當地的民怨之首， 全段拓寬將於228連假完工通車，有通勤族開心表示：「4年多來默默忍受施工帶來的不便，不是塞車就是路不平，終於苦盡甘來了！」也有居民開玩笑用「彷如興建捷運的規格」形容該段拓寬工程。

縣府工務處說，200縣道多數路段位在墾丁國家公園範圍內，第1階段先拓寬園區外免環評路段，該段有4座小橋，設便橋、採半半施工，因地下纜線單位未配合，拖慢工程進度，2階段從出火至滿州消防分隊7.7公里，要經墾管處環評和用地徵收程序，原定農曆春節前通車，因拓寬建永靖橋設便道，未獲果園地主同意，改半半施工，延至228連假，鋪面、路燈和劃線已至收尾階段。

工務處說，為提升恆春半島交通路網服務水準，恆春至滿州鄉的200縣道分段拓寬即將完工外，另條東西向動脈的199縣道，夀卡至牡丹東源村段已拓寬完成，接著爭取至中心崙段拓寬經費，連接車城鄉南勢湖和內埔聚落至199線的新屏154線已通車，將朝建設更舒適的道路品質和便利路網，帶動半島整體區域的發展。

屏200縣道是恆春半島東西向交通動脈，第2階段出火至滿州消防分隊7.7公里路段拓寬，除永靖橋尚在趕工外，工程已進入收尾階段，定228連假完工通車。記者潘欣中／攝影
屏200縣道是恆春半島東西向交通動脈，第2階段出火至滿州消防分隊7.7公里路段拓寬，除永靖橋尚在趕工外，工程已進入收尾階段，定228連假完工通車。記者潘欣中／攝影

恆春 連假 墾丁 通勤族

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