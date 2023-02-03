誇張！旗津大貝殼當競技場 外籍男飆單車撞出巨大聲響

高雄旗津貝殼館黃金色的裝置藝術「海珍珠」坐落海濱之上，巨大貝殼如耳朵，可聆聽潮汐浪音，是遊客造訪旗津必到景點；有遊客發現，一群外籍極限運動者，將大貝殼當成競技場，騎單車飆上貝殼牆，撞出巨大聲響，即使台灣遊客勸阻也不聽；轄區警方則指，會加強巡邏。

一名旗津在地人向本報爆料，指一群腳踏車愛好者在旗津貝殼公園藝術裝置「海珍珠」旁停車聊天，突然看到幾名外國年輕人，竟騎腳踏車往大貝殼直接飆上去，對方將現場當成競技滑坡場，此行為相當可恥，後來經台灣遊客勸導，他們也不以為然！

讀者並提供三段影片，影片中，可見單車男來回不斷飆上大貝殼裝置藝術上，一旁還有同好以攝影機拍攝，時間長達半小時；讀者研判，這群人應是極限運動愛好者，並指當時現場有小朋友覺得外國人很厲害，一直錄影叫好，簡直是錯誤的示範；後來有女遊客出面制止，一夥人才悻然離開。