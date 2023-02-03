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誇張！旗津大貝殼當競技場 外籍男飆單車撞出巨大聲響

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
極限運動者外籍單車男，將高雄旗津大貝殼裝置藝術當成競技場，騎單車來回飆上貝殼牆，撞出巨大聲響，被遊客拍下畫面。圖／讀者提供
極限運動者外籍單車男，將高雄旗津大貝殼裝置藝術當成競技場，騎單車來回飆上貝殼牆，撞出巨大聲響，被遊客拍下畫面。圖／讀者提供

高雄旗津貝殼館黃金色的裝置藝術「海珍珠」坐落海濱之上，巨大貝殼如耳朵，可聆聽潮汐浪音，是遊客造訪旗津必到景點；有遊客發現，一群外籍極限運動者，將大貝殼當成競技場，騎單車飆上貝殼牆，撞出巨大聲響，即使台灣遊客勸阻也不聽；轄區警方則指，會加強巡邏。

一名旗津在地人向本報爆料，指一群腳踏車愛好者在旗津貝殼公園藝術裝置「海珍珠」旁停車聊天，突然看到幾名外國年輕人，竟騎腳踏車往大貝殼直接飆上去，對方將現場當成競技滑坡場，此行為相當可恥，後來經台灣遊客勸導，他們也不以為然！

讀者並提供三段影片，影片中，可見單車男來回不斷飆上大貝殼裝置藝術上，一旁還有同好以攝影機拍攝，時間長達半小時；讀者研判，這群人應是極限運動愛好者，並指當時現場有小朋友覺得外國人很厲害，一直錄影叫好，簡直是錯誤的示範；後來有女遊客出面制止，一夥人才悻然離開。

據了解，觀光局獲悉後，已向警方報案提告當事人涉及毀損，轄區警方指會加強巡邏，並調監視器追查破壞者。

旗津貝殼館的女遊客出面制止極限運動者，持續騎單車衝撞大貝殼，一群人才悻然離開。圖／讀者提供
旗津貝殼館的女遊客出面制止極限運動者，持續騎單車衝撞大貝殼，一群人才悻然離開。圖／讀者提供
極限運動者外籍單車男，將高雄旗津大貝殼裝置藝術當成競技場，騎單車飆上貝殼牆，撞出巨大聲響。圖／讀者提供
極限運動者外籍單車男，將高雄旗津大貝殼裝置藝術當成競技場，騎單車飆上貝殼牆，撞出巨大聲響。圖／讀者提供
外籍極限運動者，騎單車往大貝殼直接飆上去，將裝置藝術當成競技滑坡場。圖／讀者提供
外籍極限運動者，騎單車往大貝殼直接飆上去，將裝置藝術當成競技滑坡場。圖／讀者提供

腳踏車 裝置藝術 單車

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