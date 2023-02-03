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高雄六龜十八羅漢山出現野人河床為家 收容1天後落跑

聯合報／ 記者石秀華陳弘逸／高雄即時報導
高雄劉姓男子今年1月初在十八羅漢山河床一處巨石下，搭設床鋪，仿野人過原始生活，警方獲報，將他驅離，劉帶著簡易床和棉被，由警方護送離開。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子今年1月初在十八羅漢山河床一處巨石下，搭設床鋪，仿野人過原始生活，警方獲報，將他驅離，劉帶著簡易床和棉被，由警方護送離開。記者石秀華／翻攝

高雄六龜十八羅漢山為自然保護區國有林地，今年1月初卻出現野人以河床為家，露宿荒野，轄區警方和林務局人員現勘，查出劉姓男子離家後，認為當地風景秀麗，過著「天為被、地為床」、沒水沒電的原始生活，警方將他送往遊民中心安置；但今傳出劉被收容不到1天，即落跑失聯。

根據六龜區公所官網資料顯示，十八羅漢山地質景觀區位於台27 甲線上，六龜區荖濃溪旁，由六龜礫岩組成，屬農委會林務局畫設的生態保護區，受地形發育和構造作用，自成獨立山頭，而群峰植被扶疏，因山巒狀似羅漢舞立而得名。

農委會林務局於1992年將六龜十八羅漢山區設為自然保護區後，成生態旅遊的熱門景點，但採人員限制，民眾若要前往保護區參觀，需報名申請，並預約解說人員導覽，一般人未獲允許，無法進入。

今年一月初，合法進入保護區的遊客發現有男子在十八羅漢山的河床處巨石下，搭床為家，像野人般過著過著「天為被、地為床」、沒水沒電的原始生活，深覺不可思議，於是緊急通報警方。

六龜警分局在13日近午11時許，偕同六龜區公所、屏東林務局到場勘查，發現58歲劉姓男子在溪底河床搭設折疊床鋪，周圍還有衣架吊掛隨身衣物，個人用品、棉被一應俱全。

警方趨前詢問一臉驚訝的劉男，劉表示自己是台南永康人，單身未婚，年輕時曾搬到高雄田寮居住，日前因故離家，與家人斷了聯繫，因沒固定居所，也沒工作，偶然行經十八羅漢山區，見風景秀麗，才想就地取材，自搭床鋪仿野人過沒水沒電的原野生活。

因劉男搭床為家的露宿位置在溪流河道，若溪水暴漲恐被淹沒，十分危險，警方和區公所及林務局人員勸說劉「搬家」，劉當下配合，收拾簡易床和棉被，帶著行囊，由警方協助載他到高雄鳳山街友中心收容。

未料，今卻傳出，劉男被送往鳳山街友收容中心後，疑因先前以大自然為家的荒野生活過於愜意，不到1天即逃離收容中心，目前人已失聯。

高雄劉姓男子今年1月初在十八羅漢山河床一處巨石下，搭設床鋪，仿野人過原始生活，警方獲報，將他驅離，護送離開。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子今年1月初在十八羅漢山河床一處巨石下，搭設床鋪，仿野人過原始生活，警方獲報，將他驅離，護送離開。記者石秀華／翻攝
高雄六龜十八羅漢山為自然保護區國有林地，風景美不勝收。圖／翻攝六龜區公所臉書官網
高雄六龜十八羅漢山為自然保護區國有林地，風景美不勝收。圖／翻攝六龜區公所臉書官網
高雄劉姓男子露宿十八羅漢山的溪流河道，經警方和林務局人員勸離後，送往安置鳳山街友中心，但傳出劉不到1天即落跑失聯。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子露宿十八羅漢山的溪流河道，經警方和林務局人員勸離後，送往安置鳳山街友中心，但傳出劉不到1天即落跑失聯。記者石秀華／翻攝

六龜 保護區 遊民

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