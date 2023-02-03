高雄咖啡生產智慧化 聯合國協會科技大使大為驚豔

高雄田寮咖啡導入智慧農業科技，環境監測自動化，獨特的滴灌系統亦能穩定供應水源及液態肥，省工、省時30%，聯合國協會科技大使Peter Kuo參訪後大為驚豔，與田寮生技數位科技公司暨高雄市智慧農業科技發展協會簽署合作備忘錄(MOU)，未來將分享台灣的慧農業技術與產品到世界各地。

高雄市農業局力推智慧農業，安排聯合國科技大使Peter Kuo參訪田寮咖啡農場，對改良滴灌技術，整合物聯網達到環境監測與灌溉系統的自動化作業印象深刻。這套系統可結合手機APP隨時掌握土壤溫濕度、PH值、環境溫溼度等數據，並以滴灌系統穩定供應植物水分及液態肥料，省工又省時。

Peter Kuo由高市農業局副局長王正一等人陪同參訪，感到驚訝與興奮，指相關技術比他在美國加州看過的還要先進，也足證高雄已朝SDGs聯合國永續發展目標邁步中，很期待與高雄市政府合作，將成功模式分享世界各地。

Peter Kuo此行也代表聯合國協會與田寮生技數位科技公司暨高雄市智慧農業科技發展協會簽署MOU，共同推動SDGs。農業局長張清榮很高興高雄推動智慧農業的成果獲海內外肯定，未來會透過公私協力協助農業智慧轉型，並提升冷鏈運輸、開拓外銷市場，讓農業走出高雄，走進世界。