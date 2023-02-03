台東議員助建置消防水庫車「第三隻眼」

火災事件發生或需要消防水庫車出勤時，因龐大車體考驗著駕駛消防員技術和經驗，甚至不慎擦撞車輛或翻覆事件偶有傳出，台東縣議員陳宏宗協助設置完成包括倒車顯影和行車記錄器等，大幅提升消防車日後出勤安全。

陳宏宗表示，遇到出勤救災消防車幾乎全出動，有些經驗豐富的消防員技術還算老道，但若是開大車資歷較淺或是對轄區部份路段不是很熟的情形下對車輛、人員都有壓力，所以協助裝設360°環景鏡頭和行車記錄器。

消防員駕駛一輛車車齡15年，長9.4公尺、車寬近2.5公尺的消防水庫車，都會產生莫名的壓力，且消防車出勤距離都屬短程。但救災的現場或是前往勤務的途中，駕駛稍有不慎或其他原因影響，就容易發生事故。

關山消防分隊有配置3輛消防水庫車，但只有裝設倒車雷達基本配備，關山義消分隊長周福安向縣議員反應，即獲360°環景鏡頭和行車記錄器設備，彌補消防車的視線死角如同「第三隻眼」讓出勤安心不少。