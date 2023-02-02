金門各社區恢復供餐 豆花店贈燒仙草溫暖長者

長達10天的春節假期結束，金門縣各地社區關懷據點恢復供餐，在地知名豆花業者提供130份燒仙草給金門城社區協會關懷據點長輩，溫暖長輩的脾胃和心，獲得縣議員肯定。

金門城社區發展協會今天發布新聞表示，社區籌辦迎新春聯誼活動，邀請社區居民參加，歡度新年及敦親睦鄰，增進鄉親情感並賀新春，同時活絡社區生命力。金城鎮模範街上知名豆花業者得知，提供燒仙草，作為參與供餐長輩的餐後點心。

業者許翼翔夫婦攜帶仙草茶材料到社區，與社區關懷據點志工齊心合作，經過3個多小時熬煮後，終於完成130多碗熱騰騰的燒仙草，讓參加供餐的長輩和鄉親，享用燒仙草時溫暖在心裡。

社區協會理事長林孫全說，在這寒冷的初春，一碗熱騰騰的燒仙草真是讓長輩感動不已。金門縣議員石永城對於豆花業者投入社區，服務在地長輩相當感佩。

金門城社區為一古老社區，始於明朝洪武年間，且為金門經濟命脈─金門酒廠的起源地，為個集歷史、產業之社區。為活絡社區生命，建構社區共同體理念，於1997年9月成立「金門城社區發展協會」。