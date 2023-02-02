高雄今年罰單收入又編15億挨批搶錢 藍綠聯手擱置

高雄市議會審查今年度15億交通罰鍰歲入預算，議員批評，2015年起每年均編15億，卻年年超收，近3年均實收20億以上，預算編列不實，最後遭到擱置。此外，物價上漲人民生活苦，市府不該把市民當作「提款機」，要以勸導及宣導為主。市府解釋，未訂定標準要求基層員警衝高取締件數，高雄市的罰鍰收入在六都算後段班，教育及宣導預算有逐年提高。

近7年來，高雄市交通違規罰鍰預算都是編15億，實際收入卻超過許多，2020年22億、2021年21億，2022年約21億，近年實收金額均超過5億以上。議員陳麗娜指出，預算要如實編列，市府應檢討罰單收入無法下降原因，超收的錢進入大水庫，無從監督。白喬茵、劉德林說，「取之市民用之於市民 」，罰款應該專款專用，回歸宣導教育以及有無落實危險路段維護或改善。

議員陳美雅說，因為在達標的業績壓力下，市民成市府提款機，如同跟市民搶錢，勿讓執行單位有業績壓力，轉嫁到市民身上形成懲罰性的預算收入。

民進黨議員黃飛鳳、黃彥毓以自身經驗為例，認為有時宣導不足，如道路禁止左轉或禁止右轉等用資訊未能普及，許多民眾常在不自覺情況下違法受罰，如何有效降低事故最重要，罰單不是唯一選擇。另位議員邱俊憲也主張擱置。

警察局長林炎田表示，上任七個月從未規範員警取締數，處罰是執法的最後手段，支持加強宣導。交通局長張淑娟解釋，高雄市的罰鍰收入在六都中排第五，甚至有兩都超過25億元，交通安全宣導費用年年增加，另受限於法令，超收罰金必須進入大水庫，不能留在交通局專款專用，今年起改以決算數的12%充當交通安全改善經費，不再像以往採用預算數為基準。

藍綠議員發言踴躍，不認同聲音高漲。議長康裕成裁決指出，今天上午審查的15億153萬交通罰鍰先擱置，請局處再與議員多溝通。