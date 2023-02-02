金門榮服處為2位百歲阿嬤慶生 老人家超開心

金門縣榮民服務處今天前往金湖鎮瓊林里胡素賢阿嬤家，及烈嶼鄉林湖村林洪花阿嬤家中歡慶百歲壽誕，並邀請金湖鎮公所陳文顧鎮長、鎮代表會主席蔡乃靖及烈嶼鄉代會主席林長耕等人一起為阿嬤高唱生日快樂，讓老人家超開心的。

金門縣榮民服務處長游文勇今日偕同社工員許加聲、社區服務組長鄭正發及榮欣志工前往金湖鎮瓊林里胡素賢阿嬤家及烈嶼鄉林湖村林洪花阿嬤家中歡慶百歲壽誕，游文勇代表輔導會馮世寬主任委員致贈金壽桃一座、食用壽桃與總統、行政院長壽屏各一禎，祝賀阿嬤福如東海、益壽延年。

陳文顧與林長耕則在慶生會上致贈祝壽酒賀禮，隨後金寧志工隊長林玉寶帶領大夥兒高唱生日歌、切壽糕、送壽桃，一起分享百歲人瑞的喜悅與福氣，老人家眉開眼笑、感動不已，活動過程充滿溫馨和樂的氣氛。

林玉寶表示，百歲人瑞胡素賢阿嬤用心照顧子女，也以身教代替言教，子女各個不僅能發揮所長，在自己工作崗位上發光發熱，能孝順父母、尊敬長上。她對政府社會福利政策，心存感謝與感恩，因為自己曾經走過那段艱困的歲月，期許現在的年輕人除了感恩父母養育，更要知福惜福，而且要及時行善、行孝!

烈嶼鄉的林洪花阿嬤很注重禮儀清潔，不論是道德操守，或是身履服裝，一向自我要求嚴謹，待人處事亦十分講究禮數因為自己曾經走過那段艱困的歲月，期許現在的年輕人除了要懂得感恩父母養育，更要知福惜福，而且要及時行善、行孝，相互勉勵，攜手迎接更美好的明天到來。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康