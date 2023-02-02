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瀕絕、珍稀水鳥現蹤屏東濕地 周春米邀民眾享受濕地的美好

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
保育類水雉在屏東萬年濕地群現蹤。圖／ 屏東縣環保局提供
保育類水雉在屏東萬年濕地群現蹤。圖／ 屏東縣環保局提供

濕地對人類及環境有多重功用，包括淨化水質、提供水源、補充地下水、野生動物棲所、區域生態系統調節等功用，也是休憩和環境教育好處場，今天是「世界濕地日」，屏東縣環保局說，屏東萬年濕地群、麟洛人工濕地營造友善自然環境空間，瀕臨絕種保育類黃鸝、2級保育類水雉現蹤，還成功復育台灣獨有的水社柳，前者已申請國家級重要濕地，後者也公告為地方級重要濕地，民眾可多到這2處濕地走動，享受自然戶外的美與好。

縣環保局長顏幸苑說，縣府引進隘寮溪支流灌溉水源，在麟洛鄉農場段打造麟洛人工濕地，占地面積2.9公頃，經多年努力，營造友善環境提供野生動植物棲息，豐富生態系統，現在瀕臨絕種保育類黃鸝、珍貴稀有黑翅鳶、保育類紅尾伯勞都出現蹤跡，且復育成功全世界僅有台灣獨有的水社柳，目前已復育12株。

她說，環保局近年於萬年溪上游以生態工法方式興建黃金1、2期；圳寮1、2期及海豐1、2期等6處濕地，稱之為萬年濕地群，占地約30公頃，在細心管理維護下，濕地除有效淨化水質，讓下游萬年溪有乾淨水質外，濕地內生物多樣性更是豐富，如紅冠水雞、白腹秧雞、彩鷸、水雉、大卷尾和二級保育類水雉（又稱凌波仙子）也蹤跡，經初步調查已逾60隻。

縣長周春米表示，人工濕地淨化汙水、防洪、減碳及遊憩景觀的功能外，還可孕育生物多樣性及提供環境教育的功能，萬年濕地群中的海豐濕地已通過環境教育場域認證，萬年濕地群正申請國家級重要濕地中。麟洛人工濕地也公告為地方級重要濕地，目前已申請濕地標章中，民眾可多造訪這二處濕地，品味適合老少咸宜走動、賞鳥的大自然樂園。

屏東萬年濕地群、麟洛人工濕地營造友善自然環境空間，瀕臨絕種保育類黃鸝、2級保育類水雉現蹤，還成功復育台灣獨有的水社柳。圖／屏東縣環保局提供
屏東萬年濕地群、麟洛人工濕地營造友善自然環境空間，瀕臨絕種保育類黃鸝、2級保育類水雉現蹤，還成功復育台灣獨有的水社柳。圖／屏東縣環保局提供
屏東萬年濕地群、麟洛人工濕地營造友善自然環境空間，瀕臨絕種保育類黃鸝、2級保育類水雉現蹤，還成功復育台灣獨有的水社柳。圖／ 屏東縣環保局提供
屏東萬年濕地群、麟洛人工濕地營造友善自然環境空間，瀕臨絕種保育類黃鸝、2級保育類水雉現蹤，還成功復育台灣獨有的水社柳。圖／ 屏東縣環保局提供
屏東萬年濕地群、麟洛人工濕地營造友善自然環境空間，瀕臨絕種保育類黃鸝、2級保育類水雉現蹤，還成功復育台灣獨有的水社柳。圖／ 屏東縣環保局提供
屏東萬年濕地群、麟洛人工濕地營造友善自然環境空間，瀕臨絕種保育類黃鸝、2級保育類水雉現蹤，還成功復育台灣獨有的水社柳。圖／ 屏東縣環保局提供

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