兩岸連線慶佳節 高雄鳳山跟北京西城區互道元宵節快樂
2月5日就是元宵節，高雄鳳山市民今天提早跟大陸北京市西城區透過連線共慶元宵佳節，國民黨智庫執行長柯志恩錄影表達祝福，海峽兩岸共300位民眾跨越距離，在鏡頭兩端感受具有儀式感的節日氛圍。
鳳山區誠義里每年都在元宵節前夕辦猜燈謎活動，今年透過民間單位與北京西城視訊交流。在大牛里長劉啟芳牽線下，今天下午在鳳山區誠義里長服務處前舉辦「西城高雄共慶元宵交流活動」，前立委黃昭順及議員劉德林、鄭安秝、鍾易仲等人出席同歡，現場備有300份湯圓招待鳳山區各里代表。
中國大陸部分，北京西城區上百位民眾齊聚飯店，透過鏡頭與台灣民眾共度佳節。出席官員說，元宵通常被視為春節最後的高潮，這個節日屬於身邊的家人及朋友，祈求兩岸能有更多交流合作，促進同胞心靈契合。
柯志恩捎來祝福說，元宵節可以猜燈謎、吃元宵，是個朋友、家人團聚在一起的節日，祝福兩岸朋友圓圓滿滿、平平安安，大家常說「旺兔歲福」，希望新的一年大家可以腳踏實地，透過活動讓兩岸彼此深化感情，交流更密切，平安幸福。
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