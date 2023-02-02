玩家有福了！2000萬打造高雄首座專業滑板場完工啟用

為打造滑板族適宜的運動空間，高雄市政府獲教育部體育署補助，耗資2000萬總經費在橋頭青埔捷運站下方打造專業滑板場，歷時半年多的工期，於春節期間正式啟用，同是也是全市首座專業滑板場，解決玩家苦無場地練習場域的困境。

運發局指出，2020年夏季奧林匹克運動會將滑板列為新增項目之一，加上近年滑板族人口增加，考量高雄除苓雅區青少年運動園區極限運動場有滑板場地外，便無其他適於場地可用，經過多次商討，考量交通便利性與腹地空間，決議在橋頭區青埔捷運站橋墩下方設置青埔滑板場。

新闢的專業滑板場，經過選址於去年5月19日開工於12月4日完工，並於今年春節期間啟用，計畫總經費2000萬元，經立委邱志偉邀集相關單位會勘，也獲教育部體育署補助1050萬元補助，餘款950萬元則由市府運發局自籌。

運發局表示，青埔滑板場包含階梯平台、碗型平台、J平台、斜面轉向、平杆、Funbox、Mini-Ramp等設施，空間達4274平方公尺，可供初、中級及專業級玩家，受高雄市滑板運動協會肯定，同時也是高雄首座專業滑板場地，採開放式管理，未來也會在南高雄規畫另一座滑板場。