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世界濕地日 走進屏東萬年濕地群品味自然之美

中央社／ 屏東縣2日電

屏縣府近年在萬年溪上游以生態工法整闢占地約30公頃的萬年濕地群，除淨化水質，更能豐富生態多樣性，也是生態環境教育場域，今天是世界濕地日，縣府籲民眾一起造訪。

屏東縣政府環保局發布新聞稿表示，今天是世界濕地日，濕地對於人類及環境有相當多功用，包括淨化水質、提供水源、補充地下水、孕育生產天然資源、作為野生動物棲所等，也是民眾休憩與進行環境教育場域的好所在。

環保局表示，在萬年溪上游以生態工法方式整闢黃金1、2期及圳寮1、2期，以及海豐1、2期6處濕地，稱之為萬年濕地群，占地約30公頃，除讓萬年溪下游有乾淨水質外，濕地內生物多樣性更是豐富，如紅冠水雞、白腹秧雞、彩鷸等，就連二級保育類動物水雉也現蹤，初步調查已逾60隻。

另外，興建面積約2.9公頃麟洛人工濕地已有相當豐富生態系統，其中瀕臨絕種的黃鸝、二級保育類黑翅鳶、應予保育紅尾伯勞等都現蹤，也成功復育台灣特有種水社柳，園區內目前已復育12株。

屏東縣長周春米表示，目前萬年濕地群中的海豐濕地已通過環境教育場域認證，整座萬年濕地群也在申請國家重要濕地中；麟洛人工濕地也公告為地方級重要濕地，希望民眾多造訪，品味自然之美。

人工濕地 屏東縣政府 水質

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