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高雄市焚化爐底碴化「變身」為再生粒料 製迷你文創商品
高雄市環保局將焚化爐底碴化為再生粒料，除了公共工程之外，也利用於文創商品開發。這些用爐碴再生粒料做成的迷你摩艾石像、熏香消波塊、盆栽等小物，可愛又實用，詢問度高，但目前還未有販售，只在配合宣導活動時贈送。
高雄市環保局表示，今年垃圾焚化量約為120 萬公噸，垃圾經過焚化處理後，最後會產生不可燃的飛灰及底碴，其中焚化底碴大約產生18萬噸，大約是1千隻藍鯨的重量。若焚化底碴全部運至掩埋場進行掩埋，高雄每年大約需要 10個標準籃球場大的掩埋場來掩埋焚化底碴，是相當沉重的負擔。
推動焚化再生粒料再利用是國際趨势。環保局近年推動將垃圾焚化底碴製成焚化再生粒料的去化，已廣泛用在高雄道路管線挖掘工程、基地回填上，也嘗試製作了小小的造型擺設，讓生硬的土木材料 融入民眾生活中。
「現在只有飛灰飄進掩埋場了。」環保局廢棄物管理科說明，為了推廣底碴去化，也嘗試將再生粒料製作文創商品，因為結構強度無法做大，所以都是製作小物。像摩艾石像筆筒、熏香消波塊、小盆栽等，因為造型可愛，詢問度滿高的。不過環保局說，目前還在試水溫階段，尚未量產，
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