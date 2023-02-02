金門1-1號計畫道路開通 水頭居民：過馬路不用提心吊膽
被譽為「金門最美麗道路」之一，金門縣1-1號計畫道路昨天正式開放通行，未來經由金豐路（1-1計畫道路）可直達水頭港區旅客服務中心，除了少繞一段路，減少5分鐘車程外，還有效分流車流量，不少水頭聚落的民眾聽到後，都相當開心，直說這樣行經村莊的車輛變少了，讓居民過馬路不用再提心吊膽。
因應小三通復航，水頭港區臨港道路在昨日正式開放通行，這條路先前蓋好還未通車前，就吸引不少民眾到場拍照打卡，這條路有遼闊視野與無敵海景，不少人都說這裡宛如灌籃高手動畫中的經典片頭畫面，也像新海誠動畫般的日本絕美景象，引起民眾熱議。
金門縣港務處表示，水頭臨港道路路寬達30米，規劃4快車道、2慢車道及兩側人行道（兼自行車道）與設施帶，主要為水頭港區銜接金豐路（1-1計畫道路），對外通往西海路，以供未來新建旅客服務大樓及新港區進出主要之動線。
港務處表示，臨港道路開放初期僅先提供小客車及機、慢車行駛，因銜接既有旅客服務中心需經過小三通停車場，該區仍須辦理設施改善，預計5月份將可開放遊覽車試行。目前整體道路速限為時速50公里，請民眾行經該路段時務必要遵守速限規定，以維護行車安全。
臨港道路開放後將大幅提升通行品質，解決港區聯外交通問題，以優質的道路服務，來迎接小三通恢復後的人潮與車流。港務處提醒，港區內不可飆車，請民眾依速限安全駕駛、維護大家的安全。
對於1-1道路開通，水頭聚落的民眾最有感，不少民眾都說，以前要趕小三通的大小車輛行經村莊車速都很快，所以經常發生車禍或是傳出車輛撞上路邊房屋的情事，現在有了這條路，行經村莊的車輛減少一半，希望還給聚落村民安全的居住環境。
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