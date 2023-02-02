蔡其昌爭取台中港北堤親子釣魚平台 成台灣最熱門釣魚遊樂區

立法院副院長蔡其昌爭取「台中港北堤示範區友善釣魚區域」成為全國第一個海釣示範區，開放示範區供大家垂釣，總統蔡英文曾應邀到北堤體驗拋竿釣魚樂趣，他今天邀相關單位會勘，要爭取增設釣魚公園暨親子平台，打造完整且友善的台中港釣魚公園及親子垂釣場域。

北堤示範區域近年來由台中港務分公司委由社團法人台中市台灣釣魚人大聯盟協會承接辦理現場管理與維護工作，至今已讓台中港成為全國海釣最理想及友善的釣魚場所，提供全國各地喜愛垂釣夥伴到此釣魚，地方人士希望示範區能轉型成為全國第一座釣魚公園，吸引一般釣客外，也推廣垂釣之樂趣，增加更多的女性及親子群眾到訪。

立法院副院長蔡其昌今天邀交通部航政司副司長韓振華、航港局中部航務中心主任張家豪、台中港務分公司總經理陳榮聰、台中市議員施志昌、王立任及楊典忠、台灣釣魚人大聯盟理事長詹宗欽、台灣釣具產業協進會、台灣愛釣魚社團、台中港岸拋社、中區釣魚資訊社、台灣海洋生態觀光協會等單位現場會勘，爭取增設釣魚公園暨親子平台，希望藉此提供釣客安全垂釣空間、擴展垂釣場域面積，增加釣客之容量及流量，打造完整且友善的台中港釣魚公園及親子垂釣場域，增進親子互動並達到休閒娛樂等功效。

蔡其昌表示，台中港北堤海釣示範區已經示範3年，成效非常好，獲得好的評價享譽國內外，應該繼續進一步發展成為海釣釣魚公園或釣魚園區，今天再度會勘，期盼在不影響商港運作、安全無虞的情況下，請港務公司儘快執行增設計畫與相關工程，希望年底前能夠完工。