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高市議員黃紹庭帳號遭盜騙錢 發話方疑似來自柬埔寨

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員黃紹庭的Telegram帳號遭盜用，盜用者以他的名字借錢，黃呼籲外界不要受騙上當。記者徐白櫻／攝影
高雄市議員黃紹庭的Telegram帳號遭盜用，盜用者以他的名字借錢，黃呼籲外界不要受騙上當。記者徐白櫻／攝影

高雄市議員黃紹庭Telegram帳號遭人盜用，盜用者謊稱在外購物缺現金需要協助，友人不疑有他匯出10萬元救急，事後致電求證才發現被騙。黃紹庭表示，經友人告知才知道帳號被盜，對方變更顯示照片，現在連他都進不去帳號，電話顯示為柬埔寨，呼籲民眾對於來路不明，涉及金錢借貸的訊息要再三求證。

昨日黃紹庭友人轉告，接獲「黃紹庭」的Telegram訊息告知，在外購物需要現金救急，友人不疑有他匯款10萬元，事後覺得怪怪的，打電話再向黃紹庭求證才發現被騙。

得知帳號被盜，黃紹庭追查發現，有人以他的名義四處詢問找尋下手對象，甚至更改顯示照片及電話，連他自己也進不去，急忙透過臉書公告周知，提醒外界不要受騙。

黃紹庭說，朋友追查發現顯示電話來自柬埔寨，懷疑詐騙集團在海外攻破防火牆，一般人少用Telegram帳號，其實只要下載APP後，手機通訊錄都會自動變成好友，所以很多人向他反映，怎會突然收到Telegram電話卻一直無法接通。

「當有認識的人突然發出奇怪訊息，尤其涉及金錢，務必再三確認。」黃紹庭強調，他的帳號遭盜成為詐騙工具，大家不要相信相關訊息。

黃紹庭 詐騙集團

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