高雄中都濕地公園土坡 民眾驚見營建廢棄物

有民眾檢舉，高雄中都濕地公園土坡夾雜營建廢棄物，環保局昨派員稽查，疑似早期唐榮磚窯廠改建遺留的石材磚瓦，會開勸告單限期改善。養工處表示，會在近日完成覆土與植栽。

「濕地公園為何有這些東西？」民眾翻弄公園土坡裸露處，發現到處是碎磚、水泥塊、破網等，質疑「難道這裡以前是廢棄物掩埋場？」憂心是否為有毒廢棄物，不但影響觀瞻，也有環境衛生、安全疑慮。

高雄市環保局稽查科表示，派員稽查發現中都濕地公園地面散落石材、磚塊等營建廢棄物，涉違反廢棄物清理法第11條規定，已經開立勸告單，限2月3日前改善。環保局表示，經查該土地所有權人為國產署，管理人為市府養工處，會要求管理人清除。

市府養工處處長林志東說，中都濕地公園有條渠道，是利用原來的營建廢棄物土方形塑地形，這些營建土方本身就是材料，可以再利用，之後在上方覆土、植生，可能因為表土沖刷，下層土方才裸露，近日就會完成覆土與植栽。