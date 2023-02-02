聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄中都濕地公園土坡 民眾驚見營建廢棄物

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
在高雄中都濕地公園土坡，可見裸露土方夾雜許多營建廢棄物。記者徐如宜／攝影
在高雄中都濕地公園土坡，可見裸露土方夾雜許多營建廢棄物。記者徐如宜／攝影

有民眾檢舉，高雄中都濕地公園土坡夾雜營建廢棄物，環保局昨派員稽查，疑似早期唐榮磚窯廠改建遺留的石材磚瓦，會開勸告單限期改善。養工處表示，會在近日完成覆土與植栽。

「濕地公園為何有這些東西？」民眾翻弄公園土坡裸露處，發現到處是碎磚、水泥塊、破網等，質疑「難道這裡以前是廢棄物掩埋場？」憂心是否為有毒廢棄物，不但影響觀瞻，也有環境衛生、安全疑慮。

高雄市環保局稽查科表示，派員稽查發現中都濕地公園地面散落石材、磚塊等營建廢棄物，涉違反廢棄物清理法第11條規定，已經開立勸告單，限2月3日前改善。環保局表示，經查該土地所有權人為國產署，管理人為市府養工處，會要求管理人清除。

市府養工處處長林志東說，中都濕地公園有條渠道，是利用原來的營建廢棄物土方形塑地形，這些營建土方本身就是材料，可以再利用，之後在上方覆土、植生，可能因為表土沖刷，下層土方才裸露，近日就會完成覆土與植栽。

濕地公園 廢棄物

延伸閱讀

影／民眾驚！中都溼地公園裸露土方竟夾雜營建廢棄物

台南市春節連假8天282件 3年來環保陳情每年減3成

北市垃圾桶恢復與否引熱議 里長反對走回頭路提3建言

北市垃圾桶約2000組 環保局：正負5%滾動式調整

相關新聞

高雄中都濕地公園土坡 民眾驚見營建廢棄物

有民眾檢舉，高雄中都濕地公園土坡夾雜營建廢棄物，環保局昨派員稽查，疑似早期唐榮磚窯廠改建遺留的石材磚瓦，會開勸告單限期改...

藍高市主委 羅世雄「跳火坑」接棒

國民黨高雄市黨部主委許福明去年底請辭，黨中央屬意前立委羅世雄接棒，預定下周走馬上任。羅沉潛多年復出，議員盼羅盡快進入狀況...

開館23年 海生館遊客禁區 首開放看個Go

屏東海生館有23年歷史，昨起推出「後場看個Go體驗」，首度帶領遊客進入後場管制禁區，導覽解說員揭開飼育照護場、傷病海龜收...

岡山文化中心整容 8月展新貌

高雄岡山文化中心廣場鋪面逾30年未整修，地板磁磚破損，補丁顏色不一，影響戶外藝文表演品質，市府提出改善計畫，獲文化部7成...

陳福海接見金門國際青商會 暢談青年未來

金門國際青商會會長陳孝瑜今天率領幹部拜會金門縣長陳福海，共談金門青年未來，現場發言熱烈與會的青年代表反映了新創基地承租、...

高市最會節電行政區在這裡！去年夏月省6百萬節電度數

高雄市鼓山區在台電節電績優行政區大評比中，從全市38個行政區脫穎而出，在111年6月至9月總共省下610萬7531的節電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。