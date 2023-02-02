岡山文化中心整容 8月展新貌

高雄岡山文化中心廣場鋪面逾30年未整修，地板磁磚破損，補丁顏色不一，影響戶外藝文表演品質，市府提出改善計畫，獲文化部7成經費補助，昨天動工，預計8月可煥然一新。

立委邱志偉說，岡山文化中心是北高雄文化場館重要地標，立法院教育及文化委員會日前到高雄考察，針對硬體檢討與改善，市府文化局也提出相關想法，包括如何解決廣場老舊環境、排水系統不良等問題，圖書館外牆磁磚剝落、無障礙坡道不符法令規範等，也爭取一併改善。整體經費需求為3750萬元，文化部補助約7成經費，市府自籌1125萬。

負責廣場鋪面整修工程的建築師林彥忠指出，岡山文化中心廣場約1360坪，止滑性較差，也無排水溝，會針對這些部分來改進，改採用高強度、較厚實的天然石材，提升實用及安全性。

此外，為增加廣場使用空間，該處有一座矗立逾20年的大型裝置藝術，文化局已徵得創作者同意，報請公共藝術審議委員會申請拆除。

岡山文化中心建物原為高雄縣立文化中心，曾改制為縣政府文化局，2010年縣市合併後，改回文化中心，該處設有圖書館、演藝廳及全台唯一的傳統皮影藝術博物館。