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陳福海接見金門國際青商會 暢談青年未來

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門國際青商會會長陳孝瑜（左）今天率領幹部拜會金門縣長陳福海，共談金門青年未來。記者蔡家蓁／攝影
金門國際青商會會長陳孝瑜（左）今天率領幹部拜會金門縣長陳福海，共談金門青年未來。記者蔡家蓁／攝影

金門國際青商會會長陳孝瑜今天率領幹部拜會金門縣長陳福海，共談金門青年未來，現場發言熱烈與會的青年代表反映了新創基地承租、青年人才培育、青年育兒雙語教育與青年事務委員會的運作等相關問題，陳福海都相當重視，允諾將成立青年事務委員會來幫助年輕人，也責成縣府團隊要與青年雙向溝通，協助他們解決問題。

繼上任首日安排與青年座談，陳福海今天再度接見金門國際青商會的青年代表，包括陳孝瑜、青商會副會長顏楷侖、楊霈璿、秘書長莊品辰；與陳玉岱、吳佳駿、汪松威等理監事幹部；建設處代理處長李銘培及科長陳彥志則在場陪同。

陳福海會談時表示，青商會是縣內青年組織，期盼透過這次機會，能多傾聽青年心聲，了解青年在發展上的問題，縣府團隊將與青年共同面對青年問題並協助解決青年問題。地區青年創業就是面臨人流太少的問題，政府會創造環境與平台，把消費市場做大，讓金廈之間能夠有更多的互動，小三通朝階段性的開放目標前進，不論在學術、產業等等能夠有更多的交流。

國際青商會代表今天提出新創基地承租、青年人才培育、青年育兒雙語教育、青年事務委員會的運作以及青年創業貸款、就業所遇到的問題等，陳福海都逐一回應，並表示將把與青年溝通的方向，用以強化青年政策，協助青年朋友工作創業，開創新局。

陳福海也表示，將成立青年事務委員會，來幫助年輕人，也會責成縣府團隊與青年雙向溝通，解決與支持青年問題，更要給青年更多機會，集合縣府及青年力量，共同打造安居樂業的幸福環境。

金門國際青商會今天拜會金門縣長陳福海，暢談青年訴求，會後合影。記者蔡家蓁／攝影
金門國際青商會今天拜會金門縣長陳福海，暢談青年訴求，會後合影。記者蔡家蓁／攝影
金門國際青商會今天拜會金門縣長陳福海，共談金門青年未來。記者蔡家蓁／攝影
金門國際青商會今天拜會金門縣長陳福海，共談金門青年未來。記者蔡家蓁／攝影

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