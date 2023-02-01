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金門國際青年商會拜會 陳福海允規劃青年委員會

中央社／ 金門縣1日電

金門國際青年商會會長陳孝瑜今天率團隊拜會縣長陳福海，陳福海允諾朝成立「青年事務委員會」等方向規劃青年政策，他並責成縣府團隊與青年雙向溝通，給予在地青年更多發展機會。

金門縣政府建設處發布新聞稿表示，陳福海與青商會成員會談時表示，地區青年創業就是面臨人流太少的問題，縣府會創造環境與平台，把消費市場做大，特別是期待小三通朝階段性開放目標前進，讓金門和廈門之間能有更多互動，不論在學術、產業等能夠有更多交流。

陳福海並指示，朝著成立青年事務委員會等方向規劃青年政策，協助年輕人，並責成縣府團隊要與青年持續雙向溝通，給予青年更多機會。

建設處表示，陳孝瑜率團隊拜會陳福海，縣府主要是聆聽青年在發展上的心聲和建言；會中，青商代表分別提出新創基地承租、青年人才培育、青年育兒雙語教育、青年事務委員會的運作以及青年創業貸款、就業所遇到的問題等，陳福海都逐一回應。

有關青年事務委員會成立事宜，建設處官員告訴中央社記者，2021年10月成立的金門縣青年發展中心，已於今年1月底結束委託計畫，存廢與否，縣府將一併滾動檢討。

青年 陳福海 團隊

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