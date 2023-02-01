高市最會節電行政區在這裡！去年夏月省6百萬節電度數

高雄市鼓山區在台電節電績優行政區大評比中，從全市38個行政區脫穎而出，在111年6月至9月總共省下610萬7531的節電度數，成為每適用戶次節電度數最高的行政區，是高雄市最會節電的行政區。台電高雄區營業處處長張以諾及節能服務課課長李宜道今天到鼓山區公所頒獎，感謝鼓山區用戶們的努力。

台電每年推廣節電理念，號召民眾一起節能減碳，並透過舉辦節電比賽，希望讓節電活動變得更加挑戰性，也更有趣。

台電高雄區處表示，此節電活動以住宅用戶為對象，從22縣市中挑出每適用戶次節電度數最高的行政區，其中高雄市由鼓山區拔得頭籌。處長張以諾說，鼓山區獲獎真的是呼應台電節電主軸「節電 從我改變」的理念，因為高雄區處剛好就位在鼓山區的鼓山路上，推廣節電，真的是從自己的行政區開始改變。

鼓山區長鄭明興今天代表領獎，他感謝台電對鼓山的肯定，區公所不僅向外推廣節電，也以身作則節電，像新購置的電器皆選用具有1級節能標章的產品，燈具也全換成省電燈具T5及LED，養成同仁隨手關燈的好習慣，並將冷氣做時段控管。室內外做大量植栽，綠化環境，也會在下班時間將一部電梯進行關閉等，在各方面努力做好節電。

高雄區處表示，節能服務課每個月固定會到各地區的超商、學校、大樓發放節電傳單，也會不定期針對醫院、學校校慶、政府機關、民間企業等單位，進行節電宣導講座，同時推廣台電APP下載等，讓節電觀念落實在民眾生活中。