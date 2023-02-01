「主動脈沒到腳底會腳麻！」 潘孟安盼高鐵屏東站趕快動工

屏東縣前縣長潘孟安出新書「紅色鋼鐵人」，今天正式上架，潘孟安也從過去的「一縣之霸」變身文青作家，最近都忙著賣書。書中敘述他從政30年來的心路歷程，也提到屏東資源缺乏，希望未來再提升屏東的醫療平權及交通平權，也希望高鐵屏東站趕快動工、完工。

過去高鐵延伸至屏東案，一直被批評不符合經濟效益，直到2019年9月，前閣揆蘇貞昌拍板高鐵南延。潘孟安表示，高鐵延伸至屏東才是真正展現交通平權，政府存在的價值就是應該縮短城鄉差距，「如果一切都用經濟效益來談，人民要你這個政府幹什麼，永遠都是要金雞母，不要醜小鴨」，沒有做，永遠都沒有機會。

潘孟安說，交通是國家建設之母，「屏東在台灣尾，若交通沒有來，就像人體的主動脈若沒有到腳底，就會腳麻了，就沒辦法走路」。他認為屏東是鯨魚的尾巴，擺動鯨魚前進的方向，如果連這個鯨魚尾巴都腳麻了，要如何前進？

潘孟安說，國家重大建設有很多繁瑣程序，交通幫的人很重視經濟效益，但台北捷運也是幾十年來的堆疊累積，國家投入多少資源。宜蘭有雪隧連接，但屏東要個高鐵就反對聲一大堆，這是歧視，屏東人要的是交通平權，希望被重視，不是歧視。他也說，屏東和高雄隔著一條高屏溪，如果交通建設跨越高屏溪都那麼困難了，如何跨越東港溪或到墾丁。

自從行政院拍板屏東高鐵站將設在六塊厝，外界質疑聲浪不斷。潘孟安則說，他常在議會答詢時提到，高鐵要蓋到菲律賓他都沒有意見，但應該先有「開始」。

潘孟安說，當初「中山高」只蓋到鳳山，沒有到屏東，就已經注定屏東的命運，主幹道一定要跨越高屏溪才能往南延伸，很多人問高鐵為什麼不拉到墾丁，但沒有「開始」根本就是緣木求魚。從高鐵2007年開通後，屏東站吵了15年了，他最大的期待就是趕快動工、完工，後續規畫要趕快進行，國家公共建設有一定法律時程規範，但他希望縮短時程落差。