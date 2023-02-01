快訊

傳美國將切斷華為生路 大陸官媒悲憤喊話：要有自信

「忘了普亭」 前英相喊話唐寧街：武裝烏克蘭刻不容緩

PLG／林書豪兄弟鬩牆第一戰 國王228主場6540張門票被掃光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「主動脈沒到腳底會腳麻！」 潘孟安盼高鐵屏東站趕快動工

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
屏東縣前縣長潘孟安變身文青作家，出版新書「紅色鋼鐵人」。記者林俊良／攝影
屏東縣前縣長潘孟安變身文青作家，出版新書「紅色鋼鐵人」。記者林俊良／攝影

屏東縣前縣長潘孟安出新書「紅色鋼鐵人」，今天正式上架，潘孟安也從過去的「一縣之霸」變身文青作家，最近都忙著賣書。書中敘述他從政30年來的心路歷程，也提到屏東資源缺乏，希望未來再提升屏東的醫療平權及交通平權，也希望高鐵屏東站趕快動工、完工。

過去高鐵延伸至屏東案，一直被批評不符合經濟效益，直到2019年9月，前閣揆蘇貞昌拍板高鐵南延。潘孟安表示，高鐵延伸至屏東才是真正展現交通平權，政府存在的價值就是應該縮短城鄉差距，「如果一切都用經濟效益來談，人民要你這個政府幹什麼，永遠都是要金雞母，不要醜小鴨」，沒有做，永遠都沒有機會。

潘孟安說，交通是國家建設之母，「屏東在台灣尾，若交通沒有來，就像人體的主動脈若沒有到腳底，就會腳麻了，就沒辦法走路」。他認為屏東是鯨魚的尾巴，擺動鯨魚前進的方向，如果連這個鯨魚尾巴都腳麻了，要如何前進？

潘孟安說，國家重大建設有很多繁瑣程序，交通幫的人很重視經濟效益，但台北捷運也是幾十年來的堆疊累積，國家投入多少資源。宜蘭有雪隧連接，但屏東要個高鐵就反對聲一大堆，這是歧視，屏東人要的是交通平權，希望被重視，不是歧視。他也說，屏東和高雄隔著一條高屏溪，如果交通建設跨越高屏溪都那麼困難了，如何跨越東港溪或到墾丁。

自從行政院拍板屏東高鐵站將設在六塊厝，外界質疑聲浪不斷。潘孟安則說，他常在議會答詢時提到，高鐵要蓋到菲律賓他都沒有意見，但應該先有「開始」。

潘孟安說，當初「中山高」只蓋到鳳山，沒有到屏東，就已經注定屏東的命運，主幹道一定要跨越高屏溪才能往南延伸，很多人問高鐵為什麼不拉到墾丁，但沒有「開始」根本就是緣木求魚。從高鐵2007年開通後，屏東站吵了15年了，他最大的期待就是趕快動工、完工，後續規畫要趕快進行，國家公共建設有一定法律時程規範，但他希望縮短時程落差。

屏東縣 高鐵 潘孟安

延伸閱讀

不入閣潘孟安另有規畫 傳記新書上架先圓作家夢

卸任後沒入閣做什麼？ 潘孟安談下一步：希望民進黨能浴火重生

潘孟安卸任不入閣 出新書感謝縣府同仁忍受龜毛和壓榨

新內閣名單為何沒「潘孟安、顧立雄」？ 郭正亮曝真正原因

相關新聞

屏東燈節光光兔小提燈超夯！縣府再加碼第二波2月2日起兌換

屏東縣政府2023屏東燈節推出「光光兔小提燈」兌換活動，詢問度超高，還有民眾遠從高雄提早數小時來卡位排隊，因活動日前全數...

「主動脈沒到腳底會腳麻！」 潘孟安盼高鐵屏東站趕快動工

屏東縣前縣長潘孟安出新書「紅色鋼鐵人」，今天正式上架，潘孟安也從過去的「一縣之霸」變身文青作家，最近都忙著賣書。書中敘述...

影／民眾驚！中都溼地公園裸露土方竟夾雜營建廢棄物

民眾檢舉高雄中都濕地公園的土坡，裸露的土方竟然夾雜許多營建廢棄物，像是建築磚塊、混凝土塊、破網等。高雄市環保局派員稽查，...

藍高市黨部內定主委羅世雄現身議會 自曝以「跳火坑」心情接黨務工作

國民黨高雄市黨部主委許福明去年底請辭，黨中央屬意前立委羅世雄接棒，預定下周走馬上任。羅沉潛多年復出，今天以準主委身分到高...

高市最會節電行政區在這裡！去年夏月省6百萬節電度數

高雄市鼓山區在台電節電績優行政區大評比中，從全市38個行政區脫穎而出，在111年6月至9月總共省下610萬7531的節電...

高雄岡山文化中心「門面」滿是補丁 要花3千多萬翻新

高雄岡山文化中心廣場鋪面逾30年未整修，地板磁磚破敗，補丁顏色不一，有礙觀瞻，更影響戶外文藝表演舉辦；經民代邀集相關單位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。