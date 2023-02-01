疫情燒！高雄校園展開開學前環境清消 整備防疫物資

國內本土疫情未降，各級學校2月13日開學，高雄市教育局推動開學前防疫整備工作，今天起與環保局合作至開學前完成高中職、國中小校內公共區域環境消毒。各校也同步針對各室內空間及交通車進行清消，在開學前提供師生安全與安心就學環境。

高雄市教育局已督導各校完成防疫物資整備，包括備用口罩、體溫量測設備及漂白水等，並配合學校清消期程進行校園環境稽查。各校防疫不鬆懈，開學前召開防疫工作小組會議，確保落實各項防疫措施，包括勤洗手、量體溫、定期環境清消、教室保持通風等，加強宣導師生生病不上課。

高雄市仁和國際同濟會捐贈河堤國小紫外線殺菌燈，營造衛生安全的學習環境。明義國小今天也開始安排教師先清消教室，整理環境。各校透過多元管道，如網站、Line群組、粉絲專頁與臉書等，進行防疫衛教宣導，保護師生健康。