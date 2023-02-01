疫情燒！高雄校園展開開學前環境清消 整備防疫物資
國內本土疫情未降，各級學校2月13日開學，高雄市教育局推動開學前防疫整備工作，今天起與環保局合作至開學前完成高中職、國中小校內公共區域環境消毒。各校也同步針對各室內空間及交通車進行清消，在開學前提供師生安全與安心就學環境。
高雄市教育局已督導各校完成防疫物資整備，包括備用口罩、體溫量測設備及漂白水等，並配合學校清消期程進行校園環境稽查。各校防疫不鬆懈，開學前召開防疫工作小組會議，確保落實各項防疫措施，包括勤洗手、量體溫、定期環境清消、教室保持通風等，加強宣導師生生病不上課。
高雄市仁和國際同濟會捐贈河堤國小紫外線殺菌燈，營造衛生安全的學習環境。明義國小今天也開始安排教師先清消教室，整理環境。各校透過多元管道，如網站、Line群組、粉絲專頁與臉書等，進行防疫衛教宣導，保護師生健康。
教育局長謝文斌表示，感謝環保局於疫情期間大力協助校園清消，學校也全力與環保單位完成校園公共區域及室內空間之清潔消毒工作，整備相關防疫物資，提供師生安全與安心就學環境
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