金門縣長陳福海關切動物焚化爐設置 提出可朝OT方向

金門縣長陳福海今日前往縣屬動植物防疫所和畜產試驗所視察相關業務狀況，關切與環保議題相關的焚化爐以及勘查動物收容與認養的情形，提出服務設施可朝向OT專案發展，由公部門連結資源，委託民間機構維護運營管理，以期政府投入預算後得以永續經營。

陳福海一行在勘察動物收容所時，除了關懷犬貓收容日常照護與飼養現況，針對收容動物「零安樂」、「零撲殺」的政策施行後，導致收容量急遽上升。陳福海表示，收容所動物的健康狀態良好，可藉助民間動保團體廣為宣導認領養，以多元化的管道和資訊來

提高收容動物的領養率。

有關外界關切的動物焚化爐的運作，動植物防疫所所長樊德正表示，目前已爭取到中央政策支持，補助第2台焚化爐的經費，但由於環評與容積問題，仍未能解決大型動物焚化的問題。

陳福海表示，可尋求民間資源並整併公部門的管理機制，結合公私部門的力量共同面對當前問題，做到絕對的權責分明，定能使所內的實行施作上更加順暢。同時強調動植物防疫工作攸關地區農牧業的發展，尤其金門位處兩岸通關要地，務必將防疫工作做到位。

有關生鮮產品銷台受到管制的情形，陳福海也請防疫所落實動物防疫工作，做好牛籍管理、核發牛隻防疫卡，透過嚴謹的作為降低動物傳染病風險，並且完善各項防疫指標，以期用數據向中央爭取更多的開放空間，以解決產銷困境，提升農民

收益。