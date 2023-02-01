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藍高市黨部內定主委羅世雄現身議會 心情如「跳火坑」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨前立委羅世雄（左）以準高雄黨部主委身分到高市議會拜會黨籍議員，邱于軒形容他是來「跳火坑」，羅自己也大笑附和此說法。記者徐白櫻／翻攝
國民黨前立委羅世雄（左）以準高雄黨部主委身分到高市議會拜會黨籍議員，邱于軒形容他是來「跳火坑」，羅自己也大笑附和此說法。記者徐白櫻／翻攝

國民黨高雄市黨部主委許福明去年底請辭，黨中央屬意前立委羅世雄接棒，預定下周走馬上任。羅沉潛多年復出，今天以準主委身分到高市議會與議員互動。羅表示，以「跳火坑」的心情來接黨務工作，會盡力推出最強立委候選人，國民黨從零開始，以「打破鴨蛋」為目標。

許福明在前年10月回鍋擔任高市黨部主委，身扛每月100多萬募款壓力，打完議員及市長選戰後身心俱疲，考量健康因素遞辭呈，雖經黨主席朱立倫極力挽留，許辭意甚堅。

黨部主委責任重大，國民黨中央看好前立委、前行政院南服中心執行長羅世雄的基層實力，徵詢羅挑起重擔。今日高市議會開議首日，羅世雄與副主委曹桓榮拜會黨籍議員，拜託議員以後多幫忙。議員邱于軒笑稱「終於有人願意跳火坑」。

羅世雄表示，高市黨部沒錢也沒人，近日走訪各地請教前輩，愈了解實際情況心情愈沉重，很多人形容他是跳火坑，事實上跳火坑這三字形容得很貼切，不過他過去被國民黨栽培，現在正是需要承擔的時候，願意鼓起勇氣承擔責任。

羅說，黨部主委是無給職，帶著義工心情爭取服務機會，雖未正式布達，對他而言已經開始上工，今年要面對立委與總統大選，高雄目前八席立委全是民進黨籍，國民黨必須要從零開始，他會一點一滴重新爭取認同，並辦好初選替國民黨找出最強立委候選人，讓立委席次打破鴨蛋。

羅世雄今年54歲，曾任第五與六屆立委、和春技術學院助理教授，也在前總統馬英九任內擔任行政院南部服務中心執行長。

國民黨前立委羅世雄即將接任高市黨部主委，今天議會開議第一天，羅赴黨團向議員致意。記者徐白櫻／翻攝
國民黨前立委羅世雄即將接任高市黨部主委，今天議會開議第一天，羅赴黨團向議員致意。記者徐白櫻／翻攝

國民黨 議員 馬英九

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