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屏東公共自行車YouBike2.0啟用 前半小時免費

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（右一）今天騎YouBike2.0，還說之後也可以騎Ubike視察屏東市相關建設。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右一）今天騎YouBike2.0，還說之後也可以騎Ubike視察屏東市相關建設。記者劉星君／攝影

屏東公共自行車邁入新里程碑，縣長周春米今與微笑單車公司董事長劉麗珠，在勝利星村停車旁舉行啟用儀式，首波屏東市上線26站，2月中下旬潮州站點更新，未來擴充到東港鎮、恆春鎮，完善縣內公共運輸，邀請大家來屏東單車低碳小旅行，今年底前，公共自行車前半小時免費、電動輔助自行車則是前半小時半價10元。

周春米說，屏東公共自行車新系統YouBike 2.0今中午12時正式營運，首波上線26站，屏東市啟用營運，未來潮州、東港和恆春站點設置，與電動輔助自行車（YouBike 2.0E）車輛接棒上線營運服務，電動輔助自行車預計今年5月上線。

交旅處長黃國維說，因應新系統YouBike 2.0上線，原屏東公共自行車系統（Pbike）維持服務不中斷會營運至2月28日，2月採雙系統營運，並逐步將Pbike站點退場。今年底前公共自行車前半小時免費，電動輔助自行車車前半小時半價10元，另外服務高屏共同生活圈，未來高雄、屏東車輛可互相借還，不收取跨區調度費。

黃國維說，YouBike2.0設置分三階段，第一階段今年2月起，新站、系統轉換建置，設置400輛單車，70個租賃站與1400的停車柱。第二階段則是在今年8月前，擴充區域建置，達成800輛單車、110個租賃站，2200個停車柱。第三階段今年11月前，達成1200輛公共自行車，其中300輛電輔車、130的租賃點，2700的停車柱。

台大土木系交通工程組教授張學孔今出席啟用典禮，張學孔說，屏東率先利用高架橋下設置單車國道，市區的自行車環境營造友善的環境空間，另外也要提升公共運輸轉乘接駁，像是台鐵、公路轉運站的配合。

縣議員陳揚說，先前Pbike軟硬體都不太好使用，Youbike2.0引進屏東，也有電動輔助車，老中青使用起來會更友善。屏東單車環境部分還有很大進步空間，路面的平坦度、標線的防滑係數等全面盤點。

議員梁育慈說，Ubike2.0騎起來很方便，屏東市適合單車，通勤、觀光與旅遊都能暢行無阻，建議縣府單車道多做友善空間規畫，讓自行車道使用者可以有更安全通行空間。

台中來的王先生今也騎YouBike2.0，他說，系統都相同在屏東也能騎，借還車方便。

屏東公共自行車新系統YouBike 2.0今中午12時正式營運，首波上線26站，屏東市營運，今年底前騎公共自行車前半小時免費。記者劉星君／攝影
屏東公共自行車新系統YouBike 2.0今中午12時正式營運，首波上線26站，屏東市營運，今年底前騎公共自行車前半小時免費。記者劉星君／攝影
屏東公共自行車今起改為YouBike2.0，縣長周春米（前排中）今與民代一起騎著YouBike2.0。記者劉星君／攝影
屏東公共自行車今起改為YouBike2.0，縣長周春米（前排中）今與民代一起騎著YouBike2.0。記者劉星君／攝影
屏東公共自行車新系統YouBike 2.0今中午12時正式營運，預計今年5月將有電動輔助自行車（右，橘色）上線服務。記者劉星君／攝影
屏東公共自行車新系統YouBike 2.0今中午12時正式營運，預計今年5月將有電動輔助自行車（右，橘色）上線服務。記者劉星君／攝影
屏東公共自行車邁入新里程碑，縣長周春米（左）今與微笑單車公司董事長劉麗珠（右），在勝利星村停車旁舉行啟用儀式。記者劉星君／攝影
屏東公共自行車邁入新里程碑，縣長周春米（左）今與微笑單車公司董事長劉麗珠（右），在勝利星村停車旁舉行啟用儀式。記者劉星君／攝影

屏東 自行車 單車 YouBike 2.0

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