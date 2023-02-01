影／凱旋青樹社宅開放現場看屋 首日湧入超過500組人潮

高雄市「凱旋青樹」社會住宅今天開放現場看樣品屋，首日湧進近500組人潮，都發局請大家不用急，2月5日前上午9點至12點及下午2點至5點，都可以賞屋。2月7日至3月1日開放申租，現場設立諮詢櫃台，讓民眾瞭解申請資格及方式。

高雄市都發局表示，凱旋青樹社宅位於苓雅區，北臨鐵路地下化綠園道、南臨凱旋一路，距離台鐵民族站僅300公尺，交通與生活機能十分便利。為讓市民可以感受到各房型的空間設計，並激發對未來住家有所規畫想像，都發局媒合特力屋、宜得利、穩泰及一功、大元等家具、家電業者，精心布置各房型樣品屋。

凱旋青樹社宅建築量體為地下2層，地上A棟14層及B棟13層2棟，在房型規畫上，一房型127戶、二房型99戶、三房型19戶，共245戶住宅單元，每戶配有冷氣、電熱水器；2房型及3房型加配流理台、抽油煙機、電陶爐等設備，水電費自付，家具自理。房型格局考量全齡居住需求，採用通用設計，並取得綠建築銀級及智慧建築銀級等標章，還設有托嬰中心及店舖等社福與商業設施。

都發局住宅發展處長翁浩建表示，今日看屋者眾，所以安排每梯次20組、15分鐘的看屋時間，上、下午加起來大概超過500組人潮，大家可以依造各自的需求來選擇。租金大概是坊間行情八折，關懷戶可以到六折，且每月租金已含括管理費。

都發局強調，申請人需符合的條件是已成年，本人、配偶及戶籍內子女在高雄市無自有住宅，家庭年所得平均每人每月低於5萬零467元，即可備齊相關文件於受理申請期間提出申請；若登記的申請人數超過招租戶數，將會以抽籤方式決定入住對象。