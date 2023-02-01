影／民眾驚！中都溼地公園裸露土方竟夾雜營建廢棄物

民眾檢舉高雄中都濕地公園的土坡，裸露的土方竟然夾雜許多營建廢棄物，像是建築磚塊、混凝土塊、破網等。高雄市環保局派員稽查，這些營建廢棄物影響環境衛生，向土地管理人工務局養工處開立勸告單，並限期改善。養工處表示，現場為原地營建土方再利用型塑地形，將覆土植裁恢復。

「溼地公園為什麼會有這些東西？」民眾翻弄中都溼地公園土坡裸露處，到處都是碎磚、水泥塊、破網等，覺得很奇怪，難道這裡以前是廢棄物掩埋場？而且看到這些地方連草都長不出來，指心是否為有毒廢棄物？不但影響觀瞻，也破壞環衛生。

高雄市環保局稽查科表示，派員稽查發現中都濕地公園地面散落石材、磚塊等營建廢棄物，影響環境衛生，土地管理人是工務局養工處，涉違反廢棄物清理法第11條規定，已開立勸告單限期2月3日前完成改善，屆期不為，依法告發。

環保局表示，經查此土地所有權人為國產署，管理人為養工處，會要求管理人清除。民眾反映中都溼地公園廢棄物填土部分，這處是由中都唐榮磚窯廠所改建，疑似早期遺留的石材磚瓦，將依法要求儘速清理，留給市民安全的休憩環境。