高市調漲托育費用 市府加碼補助減輕家長負擔

考量準公共托嬰中心及居家托育人員收費基準多年未提高，高雄市社會局宣布，今天（2月1日）起調高居家托育服務費，日托增加400元、全日托640元，不過增加成本由市府吸收，高雄準公托負擔是六都最低。

高雄市政府去年12月召開托育服務管理會，決議今年2月起調高居家托育服務費，日托增400元、全日托增加640元。8月起另調高準公共托嬰中心收費815元。

高市府連帶提高補助，其中日托去年10月已增加補助1200元，今年2月起再加碼補助400元，每月共1600元；全日托加碼補助640元，每月共1840元。

社會局解釋，準公共保母中央補助每月8500元，日間托育高市府加碼補助每月1600元，所以每月共可補助1萬100元，家長每月最高負擔5700元；全日托加碼補助1840元，每月共補助1萬340元，每月最高負擔1萬4900元。

此外，高市準公共托嬰中心已補助2000元，今年8月收費調漲後，市府將再加碼補助500元，每月將總共補助2500元，扣除中央補助8500元，每月最高負擔9815元。