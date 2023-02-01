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高雄岡山文化中心「門面」滿是補丁 要花3千多萬翻新

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄岡山文化中心改善工程今天舉辦動工典禮，預計今年8月讓北高雄文化重鎮煥然一新。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山文化中心改善工程今天舉辦動工典禮，預計今年8月讓北高雄文化重鎮煥然一新。記者陳弘逸／攝影

高雄岡山文化中心廣場鋪面逾30年未整修，地板磁磚破敗，補丁顏色不一，有礙觀瞻，更影響戶外文藝表演舉辦；經民代邀集相關單位考察，並由市府提出改善計畫，獲文化部7成經費補助，於今天舉辦動工典禮，預計今年8月讓北高雄文化重鎮煥然一新。

地方人士指出，原有文化中心廣場為磁磚鋪面，逾30年並未整修，出現老舊破敗的情形，修補位置因難以找到相近顏色的磁磚補回，因此，修復處顏色不一，失去一致性有礙觀瞻，不僅影響文藝活動舉辦，更與文化中心形象形成巨大反差。

立委邱志偉說，岡山文化中心是北高雄文化中心的重要地標，立法院教育及文化委員會南下高雄考察，針對硬體檢討與改善，市府文化局也提出相關的想法，其中包括，如何解決既有廣場老舊、排水系統不良等相關問題。

除廣場舖面整修，文化局提報圖書館棟北側外牆磁磚陸續脫落、無障礙坡道不符法令規範等，都爭取一併完成改善；談及整修經費，邱志偉指出，總經費需求為3750萬元，文化部會後核定補助2625萬約7成經費，其餘3成由市府文化局自籌1125萬。

該整修工程目前已由文化局完成設計作業，於今天動工；邱志偉說，工期預計需要半年的時間，約在今年8月左右完工，讓北高雄這座重要的文化地標煥然一新，可供文化愛好者充分運用，辦理相關文藝表演活動將更便利也安全。

負責廣場舖面整修建築師林彥忠指出，岡山文化中心廣場約1360多坪，本身止滑性較差，也無排水溝，未來會針對這部分加改進，並用高強度及較厚的天然石材，提升實用及安全性。

此外，為增加廣場使用空間，該處有一座逾齡20年的大型裝置藝術，市府文化局已徵得創作者同意，報請公共藝術審議委員會申請拆除。

岡山文化中心原為高雄縣立文化中心，曾改制為縣政府文化局，2010年縣市合併後，改回文化中心該處設有圖書館、演藝廳及全台唯一的傳統皮影藝術博物館。

岡山文化中心原為高雄縣立文化中心，該處還有全台唯一的傳統皮影藝術博物館。記者陳弘逸／攝影
岡山文化中心原為高雄縣立文化中心，該處還有全台唯一的傳統皮影藝術博物館。記者陳弘逸／攝影
為增加廣場使用空間，高雄岡山文化中心廣場一座逾齡20年的大型裝置藝術，市府文化局已徵得創作者同意，報請公共藝術審議委員會申請拆除。記者陳弘逸／攝影
為增加廣場使用空間，高雄岡山文化中心廣場一座逾齡20年的大型裝置藝術，市府文化局已徵得創作者同意，報請公共藝術審議委員會申請拆除。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山文化中心廣場鋪面逾30年未整修，地板磁磚破敗，補丁顏色不一，有礙觀瞻，更影響戶外文藝表演舉辦。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山文化中心廣場鋪面逾30年未整修，地板磁磚破敗，補丁顏色不一，有礙觀瞻，更影響戶外文藝表演舉辦。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山文化中心廣場鋪面逾30年未整修，地板磁磚破敗，補丁顏色不一，有礙觀瞻，更影響戶外文藝表演舉辦。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山文化中心廣場鋪面逾30年未整修，地板磁磚破敗，補丁顏色不一，有礙觀瞻，更影響戶外文藝表演舉辦。記者陳弘逸／攝影
立委邱志偉（左）今天上午出席高雄岡山文化中心改善工程今天舉辦動工典禮。記者陳弘逸／攝影
立委邱志偉（左）今天上午出席高雄岡山文化中心改善工程今天舉辦動工典禮。記者陳弘逸／攝影

文化局 岡山

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