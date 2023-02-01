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高市議會開議 前議長曾麗燕跟曾俊傑同框接待邁團隊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
市長陳其邁（左四）循往例，在開議第一天率市府團隊前往議長室拜會議長康裕成（右四）。記者徐白櫻／攝影
市長陳其邁（左四）循往例，在開議第一天率市府團隊前往議長室拜會議長康裕成（右四）。記者徐白櫻／攝影

高雄市議會新會期今天召開第一次臨時會，高雄市「府會一家」氣氛和諧，市長陳其邁拜會三大黨團。選前代表國民黨角逐議長寶座失利的陸淑美現身致意，前議長曾麗燕缺席國民黨團，卻出現在退黨與綠營合作的副議長曾俊傑辦公室。高市議長康裕成強調，議會會讓不同聲音暢所欲言，展現議事效率，不延宕議程。

第四屆高雄市議會第一次臨時會及黨團拜會今天登場，將審查112年度總預算案。陳其邁表示，希望府會和諧，盡速通過總預算，以迎接後疫情經濟復甦及面對俄烏戰爭帶來全球經濟停滯性通膨；今年不管是台灣，或者是以製造業為主的高雄，都是一個嚴峻的挑戰。

陳其邁依序拜會國民黨團、無黨團結聯盟、民進黨團及正副議長。國民黨團總召陳美雅及議員邱于軒、白喬茵等議員到場，前副議長陸淑美最後抵達。陳其邁、陸淑美互動自然，出缺的「副議長」人選成為話題。

陸淑美當眾建議民進黨議員鄭光峰接掌副市長，這樣國民黨舉手比較不會輸（民進黨會少一席）。陳其邁笑回「讓陸淑美來當好了」，不過講完後向周遭媒體解釋說，「這是玩笑話」。

無黨團結聯盟總召朱信強未出席，新成員陳幸富爭取原鄉活動及建設預算，李順進則建議小港機場改建要一起規畫地下道以利交通。民進黨團拜會，副市長人選同樣成為話題，資深議員李喬如也開玩笑說，不要找她當副市長，「寧可監督市政，不想被監督」。另位議員黃明太則建議市府要多關注原縣區，讓縣市發展更均衡。

市長陳其邁率市府團隊前往民進黨團向同黨議員致意。記者徐白櫻／攝影
市長陳其邁率市府團隊前往民進黨團向同黨議員致意。記者徐白櫻／攝影
第四屆議會今天召開臨時會，市長陳其邁（左下）率市府團隊拜會國民黨團，角逐議長失利的陸淑美（右下背對鏡頭）現身黨團接待市府團隊。記者徐白櫻／攝影
第四屆議會今天召開臨時會，市長陳其邁（左下）率市府團隊拜會國民黨團，角逐議長失利的陸淑美（右下背對鏡頭）現身黨團接待市府團隊。記者徐白櫻／攝影
市長陳其邁（右五）率市府團隊及民進黨團幹部拜會副議長曾俊傑（左五），國民黨前議長曾麗燕（左四）現身副議長辦公室。記者徐白櫻／攝影
市長陳其邁（右五）率市府團隊及民進黨團幹部拜會副議長曾俊傑（左五），國民黨前議長曾麗燕（左四）現身副議長辦公室。記者徐白櫻／攝影

議員 陸淑美 陳其邁

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