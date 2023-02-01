罕見的平埔族老祖崇祀 車城後灣元宵夜親睹夜祭

台灣原住民兩大系統之一的平埔族，傳統祭儀因長期漢化多已消失，文史工作者劉還月田野調查時發現，位於墾丁國家公園西海岸的屏東車城鄉後灣小漁村，仍保存平埔族老祖的崇祀活動， 每年陰曆第一個月圓之夜，會舉行傳統的「跳烏嘮」祭儀，墾管處特別選在5日元宵節與後灣社區合辦「人文輕旅─平埔夜祭」，讓遊客領略恆春半島人文之美。

墾管處解說教育課長陳玄武說，平埔族是台灣原住民中的兩大系統之一，主要分佈於西部平原地區，是外來者最早接觸到的原住民；隨著漢人遷台的人數日眾，嚴重擠壓平埔族群的生存空間，迫使失去立足之地的民族，被迫遷移到更偏遠的地區，平埔族群的「四大遷徙」中，就包括西拉雅族（包含馬卡道亞族）往後山及恆春半島遷徙。

他說，遷徙到恆春半島的馬卡道族人，長期和其他民族混居，日治時期後又受到日化及漢化影響，早已失去語言與文化，唯一還能識別民族的特徵，就只有少數族人保存的老祖崇祀；馬卡道族人崇祀的「老祖」，也被稱為「矸仔佛」，是以肚大口小的瓶子為圖騰的祖靈祟祀，這是西拉雅族及其2個亞族特有的祀壺崇祀，但每一族的形式及名稱都不相同。

他說，散落在墾丁國家公園西海岸的車城鄉射寮、後灣、恆春鎮萬里桐、蟳廣嘴、紅柴坑、白砂以及滿州鄉的永靖、欖仁溪、響林等原漢聚落間的部分馬卡道族人，雖然人口不多，卻一直維持老祖的崇祀，每年陰曆的第一個月圓之夜，都會舉行傳統的「跳烏嘮」祭儀。