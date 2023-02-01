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台南二仁溪斜坡道油漆易滑倒 議員李啟維促改善

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市二仁溪灣裡段堤頂斜坡步道塗漆，市議員李啟維反映易滑倒，促請改善。圖／李啟維提供
台南市二仁溪灣裡段堤頂斜坡步道塗漆，市議員李啟維反映易滑倒，促請改善。圖／李啟維提供

台南市二仁溪沿岸環境整治後煥然一新，但市議員李啟維指出，灣裡段靠近抽水站附近堤頂斜坡步道，因油漆美化，造成前往休閒運動民眾因為打滑易跌倒，除了要求改善也希望日後不應有畫蛇添足工程。水利署第六河川局表示，漆面有止滑，未來會做好維護及改善。

李啟維說，春節前他到南區灣裡參加活動，鄉親帶他去看靠近抽水站的堤頂步道和斜坡道，因為油漆關係，又有海砂覆蓋，走在上面沒有抓著力容易打滑，尤其是斜坡道因為坡度的關係易跌倒，特別是下雨天的時候更危險。

李啟維表示，水利署第六河川局屬中央單位地方監督不到，過去一些河川整治太過水泥硬體人工化，反而造成環境破壞生態浩劫，不利排水休閒水上活動觀光發展，海岸線也是一樣，類似二仁溪堤頂步道不當油漆事件只是冰山一角，看在市民眼裏觀感實在不好，值得執政當局省思。

第六河川局解釋，因二仁溪環境、治水等改善完善，結合地方以公私協力在步道畫上彩虹，漆都有做過止滑試驗，比照道路標線，若正常使用，因不會滑倒，但未來會加強清潔維護，防止海沙覆蓋，以維安全。

李啟維 水利署 議員 台南

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