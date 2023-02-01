大社食物銀行深耕在地送暖 永續理念「廚餘也有用」

高雄大社首創食物、惜物雙銀行，集結政府、社區協會、慈善團體資源，在大社老人文康活動中心建立共享平台，媒合閒置物資與經濟弱勢，回應地方社福需求，也引入聯合國永續發展目標，將資源最有效利用，過期食物甚至能透過廚餘機，加工製成肥料給有需民眾，分毫不浪費。

大社老人文康活動中心去年4月，由區公所找來社區營造成效、口碑俱佳的觀音社區發展協會進駐管理，整體場域瞬間帶入新氣象；大廳置有社區長輩巧手妝點的特色造景，內部空間也在去年5月、10月，相繼設立食物、惜物銀行，成為地方急難救助首要資源站。

其中，食物銀行由觀音社區發展協會與高雄市慈善團體聯合總會合作，協會聘專人管理，總會供應食物、基本生活物資，即使免費取用，物資品質也不馬虎，謹慎把關食物效期，顧及多元營養需求，同時關注需求者特性，為育兒家庭多保留奶粉等食品。

觀音社區發展協會理事長黃文政，引用獅子會名言「Together we can」，耕耘在地超過16年，清楚地方困境與需求，捨去紙上談兵，集結官民力量，關懷地方秉持行動力與團體戰，目前食物銀行接受來自高雄市慈善團體聯合總會、區公所、里長等單位轉介個案，長期供給物資案家達30戶，累計扶助超過500人次。

黃文政說，有次食物銀行的工作人員告訴他，這份工作最有成就感的時候，在於「案家領完物資，露出滿足笑容」那一刻；年前，黃文政擔心現存物資無法貼近案家所需，發動協會募集12000元全聯禮券，供予有需求家庭。