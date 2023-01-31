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「浪浪」變身招財貓！屏東2000元刮刮樂刮出千萬頭獎

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
「浪浪」變身招財貓！屏東2000元刮刮樂刮出千萬頭獎。記者張已亷／攝影
「浪浪」變身招財貓！屏東2000元刮刮樂刮出千萬頭獎。記者張已亷／攝影

台彩推出過年限定的「2000萬超級紅包」刮刮樂，彩金、獎品誘人，春節期間引發民眾搶購，屏東麟洛中山路上一間彩券行幸運刮出千萬頭獎，經台彩總公司電腦比對真偽無誤，彩券行業者今放炮慶祝、發送彩券分享喜氣。

「這次很神奇！」彩券行蘇姓業者表示，一隻流浪貓在中獎前，連續2、3天跑進店內，待在櫃檯裡面不離開，顧客見狀認為是招財象徵，店內將會中獎。

果真出大獎，蘇姓業者說，大年初四迎財神，一位當地常客40歲女子帶著兩個小孩，到店買了三張「2000萬超級紅包」刮刮樂，竟刮出千萬頭獎，中獎人又驚又喜，祝店家生意興隆。

經台彩總公司電腦比對真偽後，今確認該彩券行刮出千萬頭獎，業者在店外貼上中獎布條、放鞭炮慶祝，也發送彩券給前來排隊購買的顧客，讓大家沾沾喜氣、歡喜過年。

「浪浪」變身招財貓！屏東2000元刮刮樂刮出千萬頭獎，業者今放炮慶祝、發送彩券分享喜氣。記者張已亷／攝影
「浪浪」變身招財貓！屏東2000元刮刮樂刮出千萬頭獎，業者今放炮慶祝、發送彩券分享喜氣。記者張已亷／攝影
「浪浪」變身招財貓！屏東2000元刮刮樂刮出千萬頭獎，不少民眾前來排隊購買，業者今放炮慶祝、發送彩券分享喜氣。記者張已亷／攝影
「浪浪」變身招財貓！屏東2000元刮刮樂刮出千萬頭獎，不少民眾前來排隊購買，業者今放炮慶祝、發送彩券分享喜氣。記者張已亷／攝影

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