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影╱高雄國賓飯店熄燈前最後一夜！客人員工搶拍留下青春回憶

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
走過41年的高雄國賓大飯店，今晚是熄燈前的最後一夜。記者徐如宜／攝影
走過41年的高雄國賓大飯店，今晚是熄燈前的最後一夜。記者徐如宜／攝影

走過41年的高雄國賓大飯店，今晚是熄燈前的最後一夜！不少民眾趕去拍照留念，員工也卸下責任留下最後身影，晚上共享惜福宴互道珍重再見。

在高雄愛河畔旁的國賓大飯店，明天2月1日正式停止營業。飯店表示，接下來要比照台北國賓啟動改建計畫，未來將原地打造飯店加飯店式服務豪宅，升級為愛河畔的國際級新地標。

「好捨不得！」3位女士特別來飯店前留影，其中一位曾在國賓飯店服務多年，她說自己的19歲生日也是在高雄國賓度過的，這裡承載著許多的青春回憶。

高雄國賓飯店員工金威碩說，在這裡服務4年，同事們各有安排，他明天就要出發到新竹國賓飯店繼續服務。

高雄國賓大飯店在官網向貴賓好友及合作夥伴道別：位於愛河畔的高雄國賓大飯店將於2023年1月31日完美落幕！回顧41年美好時光，高雄國賓深切感謝自開業迄今，曾蒞臨住宿、用餐或給予我們支持鼓勵的每位賓客與各界好友。

高雄國賓大飯店自1981年開幕以來，接待過許多世界各地的國家元首、政商名流、國際巨星等重要人物，長期為高雄觀光產業盡一份心力，讓無數海內外旅客留下溫暖難忘的回憶。高雄國賓，除了是港都的地標，更是老一輩高雄人的共同記憶！而開幕滿41年的高雄國賓在團隊審慎評估下，決定比照台北國賓啟動改建計畫，未來將原地打造飯店加飯店式服務豪宅，升級為愛河畔的國際級新地標。

走過41年的高雄國賓大飯店，今晚是熄燈前的最後一夜。記者徐如宜／攝影
走過41年的高雄國賓大飯店，今晚是熄燈前的最後一夜。記者徐如宜／攝影
走過41年的高雄國賓大飯店熄燈前的最後一夜，員工也拍照留下回憶。記者徐如宜／攝影
走過41年的高雄國賓大飯店熄燈前的最後一夜，員工也拍照留下回憶。記者徐如宜／攝影
走過41年的高雄國賓大飯店熄燈前的最後一夜，員工也拍照留下回憶。記者徐如宜／攝影
走過41年的高雄國賓大飯店熄燈前的最後一夜，員工也拍照留下回憶。記者徐如宜／攝影
走過41年的高雄國賓大飯店，今晚是熄燈前的最後一夜！記者徐如宜／攝影
走過41年的高雄國賓大飯店，今晚是熄燈前的最後一夜！記者徐如宜／攝影
走過41年的高雄國賓大飯店將熄燈，不少民眾趕去拍照留念。記者徐如宜／攝影
走過41年的高雄國賓大飯店將熄燈，不少民眾趕去拍照留念。記者徐如宜／攝影
走過41年的高雄國賓大飯店熄燈前的最後一夜。記者徐如宜／攝影
走過41年的高雄國賓大飯店熄燈前的最後一夜。記者徐如宜／攝影

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