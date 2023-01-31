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春安工作結束 金門警方破獲上百案件繳亮麗成績單

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣警局今天表示，警方在春安期間破獲處理超過上百起案件，圖為警方取締酒駕。圖／警方提供
金門縣警局今天表示，警方在春安期間破獲處理超過上百起案件，圖為警方取締酒駕。圖／警方提供

金門縣警察局今天表示，春節前後，為期30天的春安工作已於昨天凌晨結束，經縣警局統計，期間動員警民力逾5千人次，破獲處理超過上百起案件，繳出亮麗的成績單。

金門縣警察局表示，在春安期間，共偵破職業賭場1件13人、網路賭博2件14人、取締酒駕7件，移送法辦7件7人、取締闖紅燈27件、受理舉家外出住居安全維護25件，受理保護存提款安全39件，員警忠勤、忠義事蹟12件，推行急難紓困實施案件2件，尋獲失蹤人口5件5人。

警方也說，在加強重要節日安全維護工作期間，因新冠肺炎疫情影響趨緩，金門縣很多活動逐漸開放，在長達10天的假期返鄉人潮有增無減，由於今年適逢金門大橋通車，烈嶼鄉走春人潮不斷，警局在治安及交通方面不敢掉以輕心，除加強金門大橋交通疏導及取締交通違規外，也結合轄區各行政機關與社區民力進行維安。

包括針對民眾舉家外出住居安全維護、保護民眾存提款及護鈔、幫助失蹤人口回家團圓等強化為民服務工作，同時透過警局及各分局網站持續加強宣導民眾防竊、防搶及交通安全等宣導資訊，縣警局在治安及交通方面所做的努力，就是為了讓地區民眾都能平安過好年。

新任縣警局長盧廷彰表示，治安維護及為民服務係持續性工作，縣警局仍會推動各項警政政策。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門警方在春安期間受理保護存提款安全39件。圖／警方提供
金門警方在春安期間受理保護存提款安全39件。圖／警方提供

金門大橋 警察 春節

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